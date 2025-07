Fútbol: Matteo Ruggeri: "Es un orgullo tener a Simeone, me han impactado sus entrenamientos"

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El lateral internacional italiano Matteo Ruggeri confesó en su presentación oficial con el Atlético de Madrid que es un "orgullo" tener como técnico al argentino Diego Pablo Simeone, y afirmó que le han impactado sus entrenamientos en la concentración de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael (Segovia). "Para mí es un orgullo tener a un entrenador como Simeone. Me ha impactado el tipo de entrenamiento y la intensidad que le pone en todas las actividades, el tipo de ejercicio que hacemos durante los entrenos. Me encanta su forma de entrenar y su estilo. Jugar en el Atlético ha sido un sueño hecho realidad, porque es un equipo maravilloso con una historia increíble", dijo en el acto celebrado en el auditorio del Riyadh Air Metropolitano. Procedente del Atalanta, Matteo Ruggeri, de 22 años, vestirá la camiseta rojiblanca, con el dorsal '3', las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, se declaró feliz por tener una "oportunidad increíble" que intentará aprovechar al máximo, y desveló que Juan Musso, con el que ganó la Liga Europa en 2023-24, le habló del proyecto colchonero. "No lo dudé ni un segundo. He dicho que sí enseguida porque estaba convencidísimo de mi elección y estoy deseando poder jugar para defender estos colores y a este club. Los compañeros me han acogido de una forma excelente desde el principio y me he sentido muy cómodo ya desde el principio", comentó. Ruggeri aseguró que el Atlético es un "equipo muy fuerte" que podrá alcanzar los retos que se proponga en el curso 2025-26. "Todos estamos deseando empezar esta temporada para luchar y defender la camiseta rojiblanca y empezar de la mejor forma. El Atlético es uno de los mejores clubes del mundo. Estoy deseando empezar esta aventura y ganar un título como la Liga u otros trofeos", expresó. El futbolista lombardo, de San Giovanni Bianco, y formado en la cantera de la Atalanta se definió como un jugador que lo "da todo" por la camiseta. "Lo más importante es demostrar el apego a la camiseta y darlo todo hasta agotarse del todo. Esto es lo más importante para mí y todo lo demás", recalcó el internacional transalpino. CEREZO: "TIENE UNA GRAN POTENCIA Y MUCHO RECORRIDO" Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, destacó que Matteo Ruggeri es un futbolista "de gran potencia y con mucho recorrido por la banda izquierda". "La calidad, talento y progresión que mostró en el conjunto italiano le llevaron a ser elegido en el mejor once de la Europa League en 2023-24", recordó. Asimismo, Cerezo indicó que el italiano tiene un "fantástico futuro" y se declaró "convencido" de que con su llegada aumenta la competitividad de la defensa atlética para alcanzar los "grandes retos" que tiene el Atlético este curso. "Te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Aquí vas a tener tu casa durante muchísimo tiempo", apuntó.