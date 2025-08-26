Fútbol: Mbappé, Pedri y Buchanan lideran el once ideal de la jornada 2 de LaLiga EA Sports

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mabppé, autor de dos de los tres goles de su equipo en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, el centrocampista español del FC Barcelona Pedri González, goleador en la remontada azulgrana ante el Levante, y el canadiense Tajon Buchanan, que firmó un hat-trick ante el Girona en La Cerámica, lideran el once ideal de la jornada 2 de LaLiga EA Sports realizado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Ionut Radu (RC Celta); Santiago Mouriño (Villarreal), Rafa Marín (Villarreal), Dávid Hancko (Atlético de Madrid), Sergi Cardona (Villarreal); Gio Lo Celso (Real Betis), Pedri (FC Barcelona), Moi Gómez (Osasuna); Tajon Buchanan (Villarreal), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Adrián Liso (Getafe).

Ionut Radu (RC Celta)

El guardameta del RC Celta fue clave en el empate de los gallegos ante el RCD Mallorca. Radu realizó tres paradas y un despeje y sólo encajó un tanto. Además, estuvo especialmente fino con el pie completando 21 de 29 pases, siete de ellos en largo.

Santiago Mouriño (Villarreal)

El lateral derecho del Villarreal estuvo notable en la goleada 'groguet' sobre el Girona. Mouriño fue protagonista en ataque con una asistencia de gol, participando en 87 acciones con balón y completando 63 de los 65 pases que intentó. Además, se impuso en 13 duelos, interceptó un balón y realizó un despeje.

Rafa Marín (Villarreal)

El central internacional español sub-21 del Villarreal cuajó un gran encuentro ante el Girona. Rafa Marín se estrenó como goleador 'groguet', participó en 77 acciones con balón y completó 61 pases. Además, en defensa, se impuso en el 100% de los duelos que disputó, despejó tres veces e interceptó un remate.

Dávid Hancko (Atlético de Madrid)

El central checo del Atlético de Madrid firmó una gran actuación pese al empate de los colchoneros ante el Elche. Hancko asistió a Sorloth en el único gol de su equipo en el partido, participó en 64 acciones con balón y completó 51 pases. En defensa, realizó un despeje, bloqueó un remate y se impuso en tres duelos.

Sergi Cardona (Villarreal)

El lateral izquierdo del Villarreal fue otro de los jugadores destacados en la goleada del 'submarino amarillo' ante el Girona. Sergi Cardona asistió en el cuarto gol de su equipo, participó en 58 acciones con balón, completó 34 pases, generó tres ocasiones y centró seis veces al área. Además, realizó un despeje y se impuso en dos duelos.

Gio Lo Celso (Real Betis)

El centrocampista argentino del Real Betis fue clave en el triunfo verdiblanco sobre el Deportivo Alavés. Lo Celso fue el autor del único tanto del partido, participó en 73 acciones con balón, completó 47 pases, generó tres ocasiones, centró seis veces al área, completó el 100% de regates que intentó y remató dos veces a portería.

Pedri (FC Barcelona)

El centrocampista internacional español del FC Barcelona brilló en la remontada 'culer' ante el Levante.

Pedri fue el encargado de marcar el primer tanto azulgrana con un gran golpeo desde la frontal. Además, participó en 145 acciones con balón, completó 118 pases, generó dos ocasiones, remató dos veces a portería y se impuso en tres duelos.

Moi Gómez (Osasuna)

El centrocampista español de CA Osasuna estuvo notable en la victoria de los navarros ante el Valencia. Moi Gómez fue el jugador más participativo de su equipo con 88 acciones con balón. Además, completó 73 pases, 11 de ellos de larga distancia, generó una ocasión, centró cuatro veces al área y se impuso en los cuatro duelos que disputó.

Tajon Buchanan (Villarreal)

El extremo canadiense del Villarreal firmó la mejor actuación de la jornada 2 de LaLiga EA Sports. Buchanan logró un hat-trick en la goleada 'groguet' ante el Girona, siendo de especial bella factura el primero de ellos. Además, participó en 42 acciones con balón, completó 22 pases, generó una ocasión y se marchó de su rival en los cinco regates que intentó.

Kylian Mbappé (Real Madrid)

El delantero francés del Real Madrid brilló una jornada más y estuvo sobresaliente en la victoria de los blancos ante el Real Oviedo. Kylian Mbappé marcó dos de los tres tantos madridistas en el Carlos Tartiere, participó en 69 acciones con balón, remató siete veces, completó dos regates, completó 50 pases, generó tres ocasiones y centró dos veces al área.

Adrián Liso (Getafe)

El atacante español del Getafe fue el héroe en el triunfo de los azulones en el Sánchez-Pizjuán. Liso fue el autor de los dos goles de su equipo, remató tres veces a portería, realizó tres regates, participó en 33 acciones con balón y centró cuatro veces al área.