Fútbol. Messi y Argentina se entrenan este jueves en el Martínez Valero de Elche

Fútbol. Messi y Argentina se entrenan este jueves en el Martínez Valero de Elche

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La selección argentina de fútbol, vigente campeona del mundo y con su capitán Leo Messi al frente, se entrenará este jueves, a partir de las 10:30 horas, en el estadio Martínez Valero de Elche en una sesión a puertas abiertas para los aficionados para preparar su amistoso contra Angola este viernes en Luanda.

Según informa el Elche CF, el acceso al entrenamiento será gratuito, aunque con aforo limitado. Las entradas podrán obtenerse desde este martes, en exclusiva para los abonados del club ilicitano, hasta el miércoles a las 08:00 horas. Cada abonado podrá retirar hasta cuatro localidades en el momento de la reserva.

A partir de las 10:00 horas, el acceso quedará abierto al público general, que también deberá retirar su entrada -hasta cuatro por operación- en www.entradas.elchecf.es. Las puertas del estadio se abrirán el jueves a las 09:30 horas.

El Martínez Valero acoge este entrenamiento de Argentina apenas unas semanas después del España-Georgia, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de 2026 y disputado el pasado 11 de octubre, en el que los pupilos de Luis de la Fuente se impusieron por 2-0 con tantos de Yeremy Pino y Mikel Oyarzabal.

