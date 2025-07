Fútbol: Metro añade los nombres de las capitanas a la estación de Plaza España como apoyo a la selección en la Eurocopa

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - La estación de Metro de Plaza de España de Madrid acogió este jueves el acto de presentación de la nueva señalización de la estación, que incorpora los nombres de Irene Paredes, Alexia Putellas, Olga Carmona, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, las cinco capitanas de la selección española de fútbol femenino, a los carteles habituales que indican la entrada a las bocas de Metro. Además, los viajeros podrán ver lonas y vinilos con imágenes y referencias a las jugadoras del combinado nacional. Igualmente, habrá mensajes que invitan a los usuarios a sumarse a este apoyo colectivo con el lema '¡Vamos España!' y animarlos a seguir el torneo. El presidente de la Real Federación Española (RFEF), Rafael Louzán, estuvo presente junto al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, para dar a conocer esta iniciativa, que sirve "para apoyar a la selección femenina de fútbol de España", según explicó el consejero, "en un lugar idóneo" como es la Plaza de España, agregó Louzán. "Es el lugar ideal para hacer esta campaña porque ver esta plaza con el nombre de Alexia Putellas, significa mucho. La selección está causando muy buenas vibraciones en Europa y esto nos hace soñar, aunque siempre con los pies en el suelo, con que podemos llegar a esa meta de conquistar la Eurocopa", apuntó el dirigente de la RFEF. El gallego considera que "detalles como este hacen visualizar que el deporte femenino y el fútbol en particular está creciendo muchísimo en España" y un buen ejemplo de ello son las fan zone de Iberdrola que se han instalado en A Coruña, Almería y la que se montará en Benidorm. "Vamos a seguir recorriendo España para inculcar que es muy importante la labor de la selección española para la introducción en el deporte femenino", subrayó. Louzán quiere tener "una plaza emblemática" para que todos los aficionados puedan ver la actuación de España en el Campeonato de Europa y para ello ha contactado con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que le ha asegurado que tendrá "todo tipo de facilidades" para poder llevarlo a cabo en la Plaza de España. Jorge Rodrigo, además, le ha garantizado que facilitará las comunicaciones para los días que juegue España. Louzán estará este viernes en Suiza para ver el tercer partido de la fase de grupos de la selección de Montse Tomé contra Italia y comentó que las internacionales que "tienen los mejores medios posibles, porque se lo merecen". "Están muy contentas con los acuerdos a los que hemos llegado con ellas y centradas en su objetivo, que ahora es ganar a Italia", aseguró. "Creo que de las 16 selecciones que participan, la que más sensación está causando en toda Europa es precisamente la selección española, lo que nos hace soñar siempre con los pies en el suelo que podemos llegar a esa meta que no es otra que conquistar precisamente la Eurocopa y que sería un éxito", manifestó Louzán. La selección podría encadenar un Mundial y una Eurocopa de manera consecutiva, algo que "no es nada fácil". "Hay que tener las cosas preparadas por si sucede y tener siempre a mano a todas las administraciones implicadas para poder organizar unas cosas bien hechas", comentó en relación a un posible título. RODRIGO: "QUEREMOS QUE VEAN COMO Metro de Madrid APOYA A LA SELECCIÓN" Por último, el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, dejó claro que la idea de Metro Madrid con la RFEF es "una campaña para apoyar a la selección femenina". "Sobre todo teniendo en cuenta que representa uno de los valores más importantes que queremos desde Metro de Madrid y desde la Comunidad de Madrid poner en valor, que son los valores y los principios del deporte", apuntó. El consejero recalcó igualmente dar "la oportunidad a todos los ciudadanos madrileños que vengan a Madrid y turistas que usan el Metro de Madrid" que vean que este "es uno de los mejores transportes públicos" que tienen "a nivel nacional". "Queremos que tengan la oportunidad de ver en esta estación de Plaza de España cómo desde Metro de Madrid se apoya a nuestra selección, a nuestras capitanas y desearles mucha suerte y por supuesto que se traigan la Eurocopa de nuevo aquí a Madrid y a España", deseó. "Agradecer a la RFEF que haya pensado en Metro Madrid para tener esta iniciativa en los portones de las tres estaciones, de las cinco que tenemos de la estación de Metro de Plaza España, una estación y una plaza que más simbólica en el día de hoy no puede ser", sentenció.