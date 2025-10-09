Fútbol.- Mikel Merino y Martín Zubimendi quieren seguir ganando galones

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los centrocampistas internacionales del Arsenal Mikel Merino y Martín Zubimendi apuntan a titulares en los próximos partidos de España en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Georgia y Bulgaria debido a las bajas confirmadas de Rodrigo Hernández y Fabián Ruiz, a priori titulares para Luis de la Fuente, por lo que tendrán una nueva oportunidad para seguir ganando galones y confirmar el gran rendimiento ofrecido en el pasado parón ante Bulgaria y Turquía.

La selección española de fútbol cerró los primeros dos encuentros de la fase de clasificación para el Mundial 2026 con goleadas a domicilio ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6) en las que los jugadores de segunda línea como Mikel Merino y Pedri González fueron muy protagonistas a nivel ofensivo, anotando entre ambos seis goles.

Dos jugadores que estuvieron acompañados de Martín Zubimendi, formando un centro del campo totalmente diferente al de la final de la pasada Eurocopa.

La línea de centrocampistas titular en los partidos ante Bulgaria y Turquía, conformada por Zubimendi, Pedri y Merino, se desató como goleadora. Desde el duelo ante Países Bajos, han marcado nueve goles --Mikel Merino (5), Pedri (3) y Zubimendi (1)--, es decir, casi el 50% de los tantos del equipo. Pero más allá de eso, llama la atención el nivel de la llamada a ser 'segunda unidad', ya que cuando han estado sanos Rodrigo Hernández y Fabián Ruiz partían como titulares.

En el caso del centrocampista navarro, ya es el segundo máximo goleador de la 'era De la Fuente' con ocho goles, sólo por detrás de Mikel Oyarzabal (11), un jugador que tampoco es un '9' puro. Además, en sus últimos seis encuentros como internacional ha marcado seis goles, con una media de un gol cada 60 minutos y aprovechando bien el hueco dejado por Fabián Ruiz y sus problemas físicos.

Además, su capacidad de llegar desde segunda línea ha permitido que Pedri ocupe una posición mucho más cercana a la de Zubimendi, siendo Merino el que parte desde la posición de mediapunta. Así, los tres han conseguido compactar entre ellos a la perfección hasta el punto de minimizar la baja del Balón de Oro del curso pasado y a uno de los mejores centrocampistas de Europa como es Fabián Ruiz.

Por su parte, Martin Zubimendi sigue creciendo cada partido que pasa en la posición de doble pivote. Ahora, incluso sería planteable el debate de quién debe ser titular si él o Rodri, y es que desde su llegada al Arsenal este verano, el canterano de Zubieta se ha asentado como uno de los mejores centrocampistas de la Premier League. Un nivel sobresaliente siendo la manija 'gunner' que ha trasladado a la selección, donde es un indiscutible para De la Fuente.

Desde la final de la Eurocopa, Zubimendi ha disputado 11 de los 12 partidos que ha jugado España. De ellos, ha sido titular en 10 de ellos, siendo sustituido tan sólo en cuatro --Dinamarca, Países Bajos, Bulgaria y Turquía--.

Encuentros en los que ha tenido un desempeño más que notable y con un récord especial. Y es que, con Zubimendi de titular, la selección española no ha caído derrotada en ningún partido oficial —ocho victorias y cuatro empates—. Un rendimiento que demuestra la profundidad de banquillo de la 'Roja' que, además de Mikel Merino y Martín Zubimendi, tiene a más jugadores de calidad para suplir a Fabián y Rodri. En la mediapunta, Fermín López, lesionado para este parón, Dani Olmo y Álex Baena son alternativas al navarro o Pedri, mientras que en el doble pivote jugadores como Pablo Barrios y Aleix García, a los que podría sumarse otros como Mikel Jaureguizar o Pablo Fornals.