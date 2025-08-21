Fútbol: Ministro del Interior de Chile viaja a Buenos Aires por violencia

“Dada la gravedad de lo sucedido ayer en la Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos”, anunció en su cuenta de X.

Afirmó además que “la violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”.

Esta mañana el embajador chileno en la Argentina, José Antonio Viera-Gallo, dio cuenta de que uno de los hinchas resultó con graves heridas y que debió ser intervenido. (Ansa).