Fútbol.- Morientes y el 'Tiempo de Revisión' del CTA: "Está muy bien para que la gente sepa más de fútbol y no solo critique"

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El exfutbolista Fernando Morientes se mostró este martes "partidario de la figura del delantero centro" en la selección española, aunque entiende que también es "una cuestión de las preferencias del seleccionador", al mismo tiempo que apuntó que "quizá es una buena experiencia" jugar un partido de LaLiga EA Sports en el extranjero y defendió el programa 'Tiempo de Revisión' del CTA "para que la gente sepa más de fútbol y no solo critique".

"Yo siempre he dicho que soy muy partidario del delantero centro. Es que si no soy yo partidario del delantero centro, que he llevado el número 9 en toda mi carrera, pues sería tirar piedras contra mi propio tejado. Pero tengo un grandísimo respeto al seleccionador y las cosas están saliendo tan bien que puedo hacer lo que quiera", comentó sobre la última convocatoria de la selección española en un evento de LaLiga.

Aunque entiende que "es una cuestión del seleccionador, de las preferencias, de los partidos". "Detrás de cada partido hay más cosas que simplemente nombres y jugadores", dijo después de la llamada de Borja Iglesias y no de Álvaro Morata. "Es verdad que hay unos que están mejor que otros, pero yo creo que tenemos que guiarnos por lo que el seleccionador piensa", dijo.

"Esta vez ha llevado a Borja Iglesias, que está en un buen momento y ya veremos si juega, si no juega, pero creo que son jugadores, todos los que juegan de línea del centro al campo hacia arriba, más que de garantías", agregó.

Además, valoró la posibilidad de que el Villarreal CF-FC Barcelona se juegue en Miami (Estados Unidos) a final de diciembre. "Como no me afecta... Si mi club fuese a jugar fuera y me diesen la posibilidad de ir, quizá sería una buena experiencia, pero afecta no solo a los jugadores, sino también a los clubes que son los que participan en el evento y sobre todo UEFA, que tiene más que voz en este sentido y ya se ha pronunciado", explicó.

Como miembro del comité de expertos que propone jugadas polémicas cada jornada al Comité Técnico de Árbitros (CTA) para que este las explique, afirmó que es una medida positiva. "Es una comisión para que no sea el CTA, ellos mismos, los que eligen las jugadas, sino que sea, entre comillas, un comité de expertos, gente que está relacionada con el mundo del fútbol y que llevamos mucho tiempo en el fútbol, darle cada semana dos o tres jugadas de primera, de segunda y Liga F, y ellos tienen que explicarlas", comentó.

"Y tienen que confiar en nuestro planteamiento cada semana. No hay polémica, en otras ligas a lo mejor no lo explican, y ellos lo explican para bien, para mal, unas veces es más aceptada. Es una manera para que el CTA pueda explicar diferentes jugadas, hay algunas que son interesantes, sobre todo, porque son de reglas del fútbol, y está bien que ellos salgan a explicar el porqué, yo creo que está muy bien para la gente, para que sepa un poquito más de fútbol y no solo sepamos el protestar, el criticar", añadió.

Finalmente, confesó que él pidió a su primer entrenador no jugar en una posición, en referencia a la polémica entre Fede Valverde y Xabi Alonso.

“Me puso de lateral izquierdo y le dije que prefería jugar delantero. Afortunadamente, creo que hoy él también está muy contento, porque me fue bastante bien”, concluyó riendo.