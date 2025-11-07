Fútbol. Muere el exracinguista Pepín Odriozola a los 84 años

SANTANDER, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

El exjugador del Real Racing Club Pepín Odriozola ha fallecido a los 84 años. Defendió la camiseta verdiblanca en dos etapas (entre 1960 y 1963 y regresó en la campaña 1970-71) durante las que disputó 73 partidos oficiales y marcó 14 tantos.

José Miguel Odriozola Güezmes nació en Santander el 27 de agosto de 1941, comenzó a jugar al fútbol en el Club Deportivo Calasanz y, tras pasar por el Club Deportivo Villamarín y la Cultural de Guarnizo, se incorporó en 1959 al filial racinguista, el Rayo Cantabria, según ha informado el club.

El futbolista santanderino, que actuaba como extremo derecho, se estrenó con el primer equipo del Racing ante el Real Zaragoza el 11 de septiembre de 1960 en los Campos de Sport y permaneció en la entidad cántabra hasta 1963, año en el que se comprometió con el Valencia CF.

Odriozola militó posteriormente en el Pontevedra CF (1964-70), con el que ascendió a primera división, para finalmente volver al conjunto racinguista en la temporada 1970-71. Su último equipo antes de colgar las botas en 1972 fue la Gimnástica de Torrelavega.

La entidad verdiblanca, a través de un comunicado, se ha unido "al dolor de sus familiares y allegados, a los que envía sus más sinceras condolencias".