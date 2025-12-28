Fútbol.- Mueren los exfutbolistas del Athletic Rafa Viteri y Juanan López

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los exfutbolistas del Athletic Club Rafa Viteri, campeón de Copa en 1973, y Juanan López, que también ganó el trofeo en 1958, han fallecido a los 73 y a los 91 años, respectivamente, ha anunciado el club vasco.

Viteri, que falleció el sábado en Logroño, se formó en Lezama en el equipo juvenil, con el que ganó la Copa en la campaña 1969-70.

Además, el delantero bilbaíno marcó más de una treintena de goles con el filial antes de subir al primer equipo.

Sólo disputó un curso, 14 partidos, en Primera, pero logró anotar en su debut en Valencia y también en su estreno en San Mamés ante el Real Oviedo, al que marcó un doblete. También firmó otro gol en la visita al Atlético de Madrid. En esa temporada, la de 1973, celebró el título de Copa después de que los 'leones' ganasen al CD Castellón en la final.

Fue traspasado al Burgos y allí se convirtió en una leyenda del equipo, anotando 33 goles en las siete temporadas en las que jugó en El Plantío, coincidiendo sobre el campo con Juanito, que luego ficharía por el Real Madrid. En la temporada 1975-76 fue el máximo goleador del equipo, ayudando al ascenso a Primera División.

Por su parte, Juanan López murió el viernes en Tenerife a los 91 años. El portero de Irún jugó once partidos en el Athletic Club entre 1957 y 1962 y fue el guardameta suplente en el histórico triunfo de Copa de los 'Once Aldeanos' en 1958 ante el Real Madrid.

En aquella gesta, López, como se le conocía, fue el suplente de Carmelo Cedrún. Después, dejaría el club con la llegada de José Ángel Iribar. Militó cinco temporadas en el primer equipo del Athletic, tras dos años en el Deportivo Alavés.

Después, militó otras dos campañas con el RCD Espanyol, con ascenso a Primera incluido, y militó tres ejercicios más en el Recreativo de Huelva, donde dejó el fútbol en activo. "Tras ello, se asentó a vivir en Tenerife, donde ejerció de embajador rojiblanco durante casi seis décadas, como bien comprobamos en nuestra última visita del primer equipo a la isla, en Copa", señaló el club.

El Athletic Club mandó sus "más sentidas condolencias a la familia y a las personas allegadas" de ambos jugadores, y anunció que sus futbolistas lucirán un brazalete negro en su memoria en la visita al CA Osasuna en el partido de LaLiga EA Sports.