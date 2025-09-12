Fútbol: Nico González: "Voy a dar la vida por esta camiseta, sé que puedo dar lo mejor de mí"

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El extremo argentino Nico González afirmó en su presentación oficial que va a "dar la vida" por la camiseta del Atlético de Madrid y confía en dar su mejor versión este curso, así como expresó su "entusiasmo" por debutar este sábado (21.00 horas) en el encuentro contra el Villarreal en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, que se disputa el Riyadh Air Metropolitano.

"Tengo muchísimas ganas de que inicie el partido de mañana, voy a dar lo mejor de mí porque estoy con muchas ganas y mucho entusiasmo para lograr muchos objetivos con el Atleti. Confío en mí, y sé que puedo dar lo mejor de mí", comentó en el acto celebrado en el auditorio del Metropolitano.

A pesar de que apenas se ha entrenado junto a sus compañeros por el parón de los partidos internacionales, Nico González aseguró que ya se siente parte de la "familia" rojiblanca. "El Atleti es un club muy grande y tenía muchas ganas de estar aquí. Tengo 27 años y me quedan muchos objetivos por cumplir. Me gustaría ganar tantas cosas, pero estoy muy entusiasmado con el partido de mañana, pienso solamente en eso y después de ahí veremos qué pasa", dijo.

Aún así, González, cedido por la Juventus con opción de compra, destacó que más allá de sus objetivos personales piensa más "en el grupo". "Es lo más importante porque gracias al grupo es cuando uno crece. Como grupo vamos a aspirar a estar lo más alto posible, porque es el Atleti, tiene que pelear cosas y para eso estamos entrenando", manifestó.

"No te podría decir la formación de mañana porque no lo sé, pero si me toca jugar titular voy a dejar la vida por esta camiseta porque es hermosa y la tengo que respetar y llevarla conmigo siempre", añadió González, poco antes de posar junto al presidente atlético, Enrique Cerezo, con la camiseta con el '23' a la espalda.

Acerca de su entrenador y compatriota, Diego Pablo Simeone, recalcó que es "uno de los mejores del mundo" y que se reunió con él para hablar de lo que quiere del extremo. "Le dije: 'Totalmente de acuerdo con vos'. Ahora solamente me toca rendir en el campo", resumió el diálogo con el técnico rojiblanco.

TENEMOS UNA PLANTILLA MUY COMPETITIVA

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, explicó que en la presentación de Giacomo Raspadori habían dado la plantilla por cerrada, pero que se presentó la "oportunidad" de González y agradeció la predisposición del futbolista por fichar por el conjunto colchonero.

"El fichaje de Nico González fue una operación que se culminó a última hora gracias a un acuerdo de cesión con la Juventus. De esta manera culmina nuestro trabajo para disponer de una plantilla muy competitiva y con grandes retos en una temporada apasionante", indicó el mandatario.

Cerezo admitió que el inicio de la campaña "no ha sido bueno", pero se mostró "seguro" de que a partir de este sábado "llegarán los triunfos que todos los atléticos" desean.

“Nico, sabemos que tenés todo lo que nuestro equipo necesita para triunfar. Estamos seguros de que llegás con mucha ilusión al Atlético de Madrid y que vas a dar lo mejor de vos para ayudarnos a cumplir los retos que tenemos por delante”, deseó.