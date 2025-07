Fútbol: Nico Williams firma su nuevo contrato con el Athletic Club hasta 2035

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El extremo internacional español del Athletic Club Nico Williams ha firmado este martes en San Mamés su nuevo contrato, con el que ha renovado su vínculo con el equipo rojiblanco hasta el 30 de junio de 2035, ocho años más que en su anterior acuerdo, lo que lo convierte en el más largo de la primera plantilla. Nico Williams ha rubricado dicha renovación con la firma de su nuevo contrato junto al presidente, Jon Uriarte, el director general de Fútbol, Mikel González, su hermano y capitán, Iñaki Williams, y su madre, María Arthuer, embajadora en el 125 aniversario del Athletic Club. La renovación de Nico Williams, "el futbolista con mayor proyección internacional" en la historia del Athletic Club, ha supuesto un "gran impulso al proyecto deportivo". "La continuidad de Nico Williams es un golpe de autoestima para el Athletic en un año muy ilusionante, con el regreso a la Champions League once temporadas después, una competición en la que ambos futbolistas se estrenarán", apunta el comunicado del club de Ibaigane. Un acto de firma del nuevo contrato en el que Nico Williams destacó que el Athletic tiene títulos "muy ambiciosos en juego", como "la Champions", y que no hay nada mejor que hacerlo con el club de su vida. "Me gustaría seguir haciendo historia aquí en San Mamés, con la afición y con mi familia", agregó. También tuvo palabras de agradecimiento a su hermano: "Los dos siempre hemos soñado con este momento, mi hermano es un referente para todo el mundo y sobre todo para mí. Creo que es el mejor para ser capitán, estoy deseando verle con el brazalete durante mucho tiempo". Por último, el internacional español quiso lanzar un mensaje a la afición del Athletic Club. "Espero responder al máximo con todo lo que han dado hacia mí, espero hacerles disfrutar como siempre. Esto también es para ellos, siempre he sentido mucho cariño hacia mí, estoy muy orgulloso de la afición que tengo", concluyó.