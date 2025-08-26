Fútbol: Niko Kovac amplía su contrato con el Dortmund hasta 2027
MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -
El entrenador alemán Niko Kovac ha ampliado este martes su contrato como director técnico del Borussia Dortmund alemán hasta junio de 2027, según informó el club de la Bundesliga en un comunicado.
"Nuestro objetivo es tener el mayor éxito posible y afrontamos cada partido con convicción, intensidad y pasión. Estos son los valores que Niko Kovac y su personal exigen cada día, y creemos que juntos podemos construir sobre el buen final de la temporada anterior", apuntó el director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl.
Kovac sustituyó a Nuri Sahin en febrero, cuando el equipo era undécimo en la clasificación. El Dortmund terminó cuarto y se aseguró un puesto en la Liga de Campeones. Este campaña, ha comenzado la temporada con una victoria por 1-0 contra el Rot-Weiss Essen en la Copa de Alemania y un empate a 3-3 con el St Pauli en la Bundesliga.
El técnico alemán señaló que han "progresado mucho juntos" en los últimos seis meses para que el Borussia Dortmund "vuelva a la senda del éxito" sobre el terreno de juego. "Sentimos que hay un alto nivel de confianza en nosotros como entrenadores, y creemos que podemos lograr algo especial aquí junto con el club y los aficionados", añadió.
