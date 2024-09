Fútbol: no tengo fecha de caducidad, dice ancelotti en vísperas de su partido 300 con el real madrid

Por Fernando Kallas

MADRID, 23 sep (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este lunes que no tiene planes de retirarse, mientras se prepara para su partido número 300 en el cargo, en un choque de LaLiga contra el Alavés.

Invicto en la liga durante un año y después de una notable temporada 2023-24 en la que guió al Real Madrid a un doblete de Liga de Campeones y LaLiga, el italiano de 65 años dijo que le encantaría quedarse en la capital española durante muchos años. "No tengo fecha (de caducidad), no la tiene nadie. (Seguiré mientras) me guste hacer este trabajo", dijo Ancelotti, en su segunda etapa como entrenador del Real Madrid, en la rueda de prensa previa al partido del martes.

"He tenido la suerte de entrenar a grandes clubes (...), Tengo la suerte de hacer mañana 300 partidos en el mejor club del mundo, de eso no hay ninguna duda. Es especial estar en este banquillo. Hacerlo por 300 veces no digo que es un milagro, pero casi".

"No hay que comparar mi cansancio con el de los jugadores. El mío puede ser a nivel mental y no lo tengo para nada. Es verdad que hay presión y responsabilidad pero me encanta. (...). De momento no tengo fecha de caducidad, me encantaría seguir aquí por muchos años". Las dos únicas derrotas del Real Madrid la temporada pasada fueron ante su rival local, el Atlético de Madrid: un 3-1 en LaLiga el 24 de septiembre de 2023 y un 4-2 en la prórroga de los octavos de final de la Copa del Rey en enero.

El equipo de Ancelotti lleva 38 partidos de liga invicto, acercándose al récord del Barcelona, que estuvo 43 partidos sin perder entre abril de 2017 y mayo de 2018. El técnico alabó la resistencia de sus jugadores, que en repetidas ocasiones han encontrado la manera de salvar un resultado a pesar de tener lesionados a miembros clave de la plantilla.

"Hemos tenido una racha mucho más larga y ha significado éxitos porque a veces los empates pueden ser buenos para estar invicto. Es lo que pienso siempre del fútbol, si no se puede ganar no hay que perder", dijo Ancelotti.

"Este éxito que hemos tenido, sobre todo el año pasado, llega por una solidez y una continuidad espectacular cada partido, compitiendo siempre. Sigue siendo espectacular. Esta solidez la vamos a encontrar porque la actitud de los futbolistas es muy buena". El Real Madrid es segundo en la clasificación de LaLiga con 14 puntos, a cuatro del líder, el Barcelona. (Reporte de Fernando Kallas; edición de Christian Radnedge; editado por Tomás Cobos en español)

Reuters