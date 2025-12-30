Fútbol. Osasuna ya ha recuperado más de US$3 millones en procedimientos judiciales contra exdirigentes

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El CA Osasuna ya ha recuperado en los últimos años más de 3 millones de euros en diferentes procedimientos judiciales abiertos contra algunos de sus anteriores gestores, habiendo recibido la entidad pamplonica por parte del juzgado durante este diciembre un pago de 223.000 euros. Así lo informó Osasuna este martes en su página web y redes sociales, respecto a un pago "correspondiente a la venta de un inmueble dentro de uno de los procedimientos que se siguen contra varios de los exdirigentes". "En total, Osasuna ha conseguido recuperar 3.055.000 euros en cuatro procedimientos judiciales diferentes. En uno de ellos, que es el que ha producido el último ingreso de 223.000 euros, la cantidad recuperada suma casi 2 millones, en otro 580.000 euros, en otro 262.000 euros y en el último de ellos 250.000 euros", precisó el comunicado oficial. "Los cuatro suman los 3 millones mencionados anteriormente, cantidad que se ha ido ingresando en los últimos años. Además, el club espera recuperar alguna cantidad adicional por la suma de costas e intereses", añadió Osasuna en la misma nota de prensa. Además, el club indicó haber "zanjado en este mes de diciembre la multa de 1,4 millones que recibió en 2020 por delitos fiscales cometidos por directivas anteriores". "En concreto, el 15 de septiembre de 2020, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, mediante sentencia de conformidad, condenó al club al pago de 6,8 millones de euros por IVA e IRPF no declarado en los ejercicios fiscales 2010 a 2013 en cuanto a IVA y 2010 a 2012 en cuanto a IRPF", recordó la nota. "Dicha cantidad ya fue abonada en su día por el club, al que además se le impuso entonces una pena de multa de 1,4 millones de euros. Dicha multa se fraccionó en 60 mensualidades, cuyo abono se inició en enero de 2021. Hoy, casi 5 años después de aquello, Osasuna ha abonado ya la totalidad de la multa con un último pago de 23.334 euros durante este mes de diciembre", subrayó la entidad navarra en su texto de prensa. "En poco más de una década, Osasuna ha conseguido darle una vuelta enorme a la crítica situación que vivió con directivas anteriores y que estalló en 2014", recalcó la nota. "A finales de ese año se aprobó en el Parlamento de Navarra la Ley de reestructuración de la deuda del club y Osasuna tuvo que entregar todo su patrimonio al Gobierno de Navarra a cambio de 43 millones de euros, que era lo que valían entonces las instalaciones de El Sadar y Tajonar", agregó el texto de prensa. "Aun así, el club tuvo que hacer frente en momentos muy delicados al pago de 10 millones de deuda adicionales, ya que la deuda total conocida de la entidad en aquel momento era de 53 millones y el patrimonio del club no alcanzaba a cubrirla por completo. El club liquidó aquellos 10 millones de diferencia entre la deuda real y el valor de su patrimonio. Posteriormente, una nueva auditoría hizo aflorar otros 6,8 millones de deuda no reconocida en las cuentas por directivas anteriores, cantidad que también tuvo que abonar el club, junto a la multa de 1,4 millones de euros terminada de saldar este mes de diciembre", describió la nota. "Es decir, Osasuna ha afrontado en esta década pagos superiores a 18 millones de euros además de tener que entregar todo su patrimonio. Pero es que, además de eso, el club ha sido capaz de recuperar 10,5 millones de euros del patrimonio que perdió en 2014. Es decir, de los 43 millones de patrimonio que Osasuna entregó al Gobierno de Navarra, 10,5 millones ya han vuelto a manos del club o lo harán en los próximos meses", dijo. Luego el club rojillo apuntó que "esto es así porque de la última parcela adquirida en 2024 por 4 millones de euros ya se han pagado el IVA y dos plazos de 1 millón de euros y quedan pendientes, por tanto, dos pagos de 1 millón de euros en 2026 y 2027". "Además, durante estos diez años el club ha sido capaz también de invertir de sus propios recursos 23,3 millones de euros en remodelar el estadio de El Sadar, a pesar de que sigue siendo propiedad del Gobierno de Navarra. Todo esto (pago de deuda, recuperación de patrimonio y remodelación de El Sadar) sitúa el esfuerzo del club por encima de los 50 millones de euros desde 2015 hasta hoy", concluyó la nota de prensa.