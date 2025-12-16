Fútbol.- Ousmane Dembélé alza también el The Best y Luis Enrique se corona como mejor entrenador

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - El francés Ousmane Dembélé, vigente ganador del Balón de Oro, ha logrado este martes el Premio The Best, con el que la FIFA reconoce al mejor jugador del año, durante la gala celebrada en el hotel Fairmont de Doha (Catar), en la que se impuso a su compatriota y delantero del Real Madrid Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal, atacante del FC Barcelona.

El artillero del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé vio recompensado su gran año, en el que contribuyó con sus goles a la conquista de la primera Liga de Campeones del club francés y al triplete de los de Luis Enrique -Liga, Copa y 'Champions'-. De esta manera, Dembélé sucede en el palmarés del galardón al delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Jr.

En el trío de finalistas quedaron también Mbappé y Lamine Yamal. Tanto el delantero como el 'Mosquito' integraron el once ideal masculino de 2025 junto al también español Pedri (FC Barcelona), el italiano Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), el marroquí Achraf Hakimi (PSG), el ecuatoriano Willian Pacho (PSG), los ingleses Jude Bellingham (Real Madrid) y Cole Palmer (Chelsea FC), los portugueses Nuno Mendes (PSG) y Vitinha (PSG) y el neerlandés Virgil van Dijk (Liverpool FC).

Por su parte, el español Luis Enrique, ganador de un triplete con el PSG y que dio al club su primera 'Champions', fue reconocido como el mejor técnico del curso, ganando en la terna final al entrenador alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, y al neerlandés Arne Slot, al mando del Liverpool. Su segundo, Rafel Pol, recogió el premio en nombre del asturiano.

Por detrás quedaron nombres como los de los españoles Mikel Arteta, técnico del Arsenal FC; y Roberto Martínez, seleccionador de Portugal; o los del mexicano Javier Aguirre (seleccionador de México) o el italiano Enzo Maresca (Chelsea FC).

El italiano Gianluigi Donnarumma, exjugador del Paris Saint-Germain y actualmente en el Manchester City, se alzó con el galardón de mejor portero, imponiéndose al español David Raya (Arsenal FC), el brasileño Alisson Becker (Liverpool FC), el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el argentino Emiliano Martínez (Aston Villa), el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich), el suizo Yann Sommer (Inter de Milán) y el polaco Wojciech Szczesny (FC Barcelona).

El argentino Santiago Montiel recibió el Premio Puskás al mejor gol por su chilena en el partido que su equipo, Independiente, disputó contra Independiente Rivadavia. Además, la afición del club iraquí Zakho SC logró el Premio a la Afición, y el doctor Andreas Harlass-Neuking, del SSV Jahn Regensburg, el Premio Fair Play por reanimar a un aficionado antes del partido de la 2.Bundesliga del pasado abril.

Los ganadores de los Premios The Best se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa. Los aficionados han votado, además, en las categorías The Best al once femenino de la FIFA y The Best al once masculino de la FIFA.

De igual modo, los votos de la afición y los de un panel formado por FIFA Legends han tenido el mismo peso a la hora de elegir a los ganadores del Premio Marta y del Premio Puskas, que se concede al mejor gol tanto en el fútbol femenino como en el masculino. Por el contrario, los hinchas decidieron en exclusiva el ganador del Premio a la Afición de la FIFA, y un panel de expertos, el del Premio Fair Play de la FIFA.