Fútbol: Pellegrini confirma el regreso de Isco para después del parón

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, explicó que confía en que Isco cumpla los plazos de recuperación esperados y, por tanto, que esté listo para jugar después del parón por selecciones del mes de noviembre.

"Está dentro de los plazos que esperaban los médicos. En la medida en que se va recuperando se tendrá mayor idea de cuándo puede aparecer, pero todavía le falta trabajo", dijo este miércoles el técnico chileno sobre un Isco que podría estar disponible para el Betis-Girona del día 23 de noviembre o, para más inri, en el derbi contra el Sevilla el fin de semana siguiente.

Pellegrini compareció en rueda de prensa con motivo del partido de Copa del Rey de su equipo contra el Atlético Palma del Río y fue preguntado por los detalles de la recuperación de un Isco que no ha debutado esta temporada tras caer lesionado a principios de agosto.

"No podría decir ahora porque faltan 10 días, después viene el parón que son 15 días más, en la medida en que vaya evolucionando Isco y no tenga ningún retroceso, cosa que es muy difícil de saber, pero por lo menos va por el camino correcto para reaparecer teóricamente en esa fecha", apuntó el preparador bético.