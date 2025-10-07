Fútbol.- Pere Romeu: "Este partido roza la excelencia y mantenerse ahí es dificilísimo"

BARCELONA, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, ha asegurado tras ganar al Bayern de Múnich por 7-1 en el estreno de las blaugranas en esta nueva Liga de Campeones Femenina que han hecho un partido que "roza la excelencia" y, pese a lo abultado del resultado, asegura que el Bayern es un "equipazo" que puede poner las cosas muy difíciles en lo que queda de competición y ha añadido que no esperaba un resultado "tan contundente" para abrir esta Fase Liga.

"Es una carrera de fondo, la Champions es súper dura y competitiva y jugar como visitante es diferente. Nos hemos enfrentado a un gran equipo, pese al marcador no tiene nada de fácil ganar a este Bayern. Este partido roza la excelencia y mantenerse ahí es dificilísimo pero lo intentaremos hacer. El objetivo es seguir en esta línea", aseguró en rueda de prensa.

Romeu no escondió que este 7-1 no entraba en sus quinielas. "No esperábamos un resultado tan contundente, pero me quedo con el juego, con mantener el plan de juego los 90 minutos, y cómo hemos jugado el tipo de partido que considerábamos más adecuado. Ha parecido fácil, pero este Bayern es un equipazo que juega un muy buen fútbol. Muy contento porque las cosas se han ejecutado bien y hemos estado muy acertadas", celebró.

"Para cualquier equipo empezar ya con buen pie te da un plus de confianza brutal. Cuando empiezas muy bien pero no materializas ocasiones y no marcas, el partido se va igualando. Es una cosa muy normal. En este caso hemos tenido eficacia, nos hemos ido con marcador favorable a los 15 minutos y hace que vayas confiando más en tu plan de partido y en tus compañeras. Es un muy buen inicio, hemos hecho un extraordinario partido", comentó el técnico blaugrana.

En la previa aseguró que sus jugadoras saldrían como bestias a por el partido y así fue. "Sí, lo tenía bastante claro. Ha sido una pretemporada muy buena, un inicio de temporada muy bueno y veo un ambiente en el vestuario muy positivo. Veo a las veteranas con ganas de seguir compitiendo y mejorando y las jóvenes dan un plus de ilusión muy importante. Esperamos que esto perdure aunque es muy difícil mantener este nivel toda una temporada", matizó.

"El partido de Alexia es bastante similar a lo que es ella como futbolista. Puede jugar sin pérdidas, con mucho pase fácil, y si recibe con espacios tiene último pase y capacidad para hacer muchas cosas. Ha hecho un gran partido, pero el premio es del colectivo y me quedo con todas las jugadoras, titulares y no, porque han jugado a un nivel altísimo. Y Esmee Brugts lleva tiempo jugando entre líneas aunque parta como lateral izquierda. Es una jugadora con mucha capacidad técnica y puede jugar a un toque, nos da mucho cambio de orientación", señaló sobre Alexia y Brugts, dos de las jugadoras más destacadas de la noche.