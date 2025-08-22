Fútbol: Pere Romeu: "Estoy contento con las primeras tres semanas de pretemporada"

BARCELONA, 22 Ago. 2025 (Europa Press) - El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, ha asegurado este viernes estar "contento" con las tres primeras semanas de pretemporada, antes del encuentro que disputará su equipo este sábado (04.30 hora peninsular española) contra un conjunto de Estrellas de la Liga BBVA MX Femenil, un partido que ha explicado que les hará sacar su "mejor versión" y que será muy útil. "Mañana jugamos contra una selección de jugadoras que es de nivel de aquí, de la Liga de México, hará que nos haga sacar nuestra mejor versión, así que contento con las primeras tres semanas de pretemporada que llevamos, contento con la vuelta de todas las jugadoras de la selección, así que a intentar hacerlo lo mejor posible", explicó el técnico blaugrana en declaraciones a los medios del club. Romeu destacó la importancia de ir jugando encuentros antes del inicio de la temporada. "Nos sirve muchísimo, sobre todo porque solo llevamos un partido de pretemporada. Por lo tanto, todo lo que siga ir jugando nos da rodaje, nos da minutos de calidad. Y más que hacerlo en un escenario complicado, un escenario donde habrá mucha afición siempre es una sensación muy estimulante por parte de las jugadoras", manifestó. Sobre el recibimiento de los aficionados mexicanos al club blaugrana, aseguró que es "increíble" y que están muy contentos. "Es un país con una pasión por el fútbol increíble. Es la tercera vez que estoy aquí con este club, con el Barça, y siempre ha habido un seguimiento para este equipo increíble, reveló. "Ha habido muchísima cercanía por parte de la afición, nos han acompañado tanto en Monterrey como en Ciudad de México, así que nos alegramos mucho por eso, nos da mucha energía, nos da mucha fuerza y nos hace que sea muy beneficioso para nosotros pasar una semana aquí de gira", destacó. En el mismo sentido ha hablado Claudia Pina, quien ha destacado el apoyo de la afición mexicana. "La gente siempre se ha portado muy bien con nosotros aquí, nos ha dado mucho apoyo y al final siempre es especial volver aquí por uno de estos motivos y al final el equipo siempre se siente acogido y con ganas de jugar y poder ganar", declaró. "Sobre todo es un test para seguirnos probando, para ir cogiendo ritmo otra vez poco a poco, porque el primer partido de la Liga está ya aquí al lado y al final llevamos pocos entrenamientos, pero bueno, es otro test para medirnos, para disfrutar sobre todo, hacer disfrutar también a la gente y que el equipo al final se vuelva a unir y podamos llegar al primer partido de la Liga de la mejor manera posible", afirmó sobre el partido de este sábado. En el equipo de Estrellas de la Liga BBVA MX Femenil habrá varias exjugadoras blaugranas como Jennifer Hermoso o Andrea Pereira, sobre las que Pina ha dicho que tiene "muchas ganas" estar con ellas.

“Son compañeras que hemos vivido muchos años en el Barça, también en la selección, así que tengo muchas ganas de verlas, porque al final están muy lejos para poder estar un rato con ellas”, destacó.

Mientras que Alexia Putellas relató que la primera vez que fueron a México, les sorprendió tanto apoyo, pero que ahora ya están acostumbradas y muy contentas.

“Es cierto que la primera vez que vinimos a México sí que nos impactó un poco, porque al final estás a 9000-10.000 kilómetros de tu casa y ver las camisetas con los nombres de las jugadoras, cómo siguen al equipo, sabían todas las finales, todos los resultados”, dijo.

“Al principio, si que va a fue un poco impactante, pero ya hemos venido unas cuantas veces, al final seguimos sintiendo este apoyo y estamos muy contentas de estar aquí y de poder aproximarnos también a una afición que tenemos entregadísima, pero que hay muchos kilómetros entre nosotras”, finalizó.