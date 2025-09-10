Fútbol: Pilar Alegría: "Soy partidaria de que las competiciones nacionales se jueguen en España"

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Pilar Alegría, ha reconocido ser "partidaria de que las competiciones nacionales se jueguen en España", tras ser preguntada sobre el partido de LaLiga EA Sports entre el Villarreal CF y el FC Barcelona que podría disputarse en Miami (Florida, EE.UU.).

"Como Gobierno de España lo que estoy haciendo es precisamente atraer competiciones internacionales a mi país. Porque sabemos hacerlo, porque tenemos buenos deportistas, grandes y magníficas aficiones y por lo tanto lo que estoy intentando es eso, atraer competiciones internacionales a España. Pues imagínese, sobre competiciones nacionales dónde me gusta que se jueguen, lógicamente en mi país", apuntó este jueves Alegría durante una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER.

"Sobre todo porque además me sirve el mismo motivo: tenemos grandes ciudades, magníficas ciudades, enormes y grandes estadios y grandes aficiones. Por lo tanto, yo desde luego soy partidaria de que las competiciones nacionales se jueguen en España", apostilló al respecto.

Luego habló del Mundial masculino de 2030, en candidatura con Portugal y Marruecos. "Mantenemos conversaciones fluidas, como no puede ser de otra manera, tanto con Portugal como con Marruecos. ¿Y qué le va a decir la ministra de Deportes? Que yo, desde luego, voy a trabajar y ya estamos en ello porque incluso me atrevería a decir que hasta por condiciones objetivas me gustaría que esa final pudiera venir a España. Pero es verdad que esa decisión todavía no está cerrada", señaló.

"Y si me va a preguntar dónde se tendría que disputar la final, yo siempre utilizo una frase para este tipo de preguntas: cuando llegas al río, se cruza el puente. Entonces, ¿qué le voy a decir? Creo que ambas candidaturas serían grandes y magníficas candidaturas; por lo tanto, cuando llegue el momento", respondió sin 'mojarse'.

"Yo creo que lo primero es no adelantar pantallas. Es decir, lo primero es que nos garanticemos que la final se juegue en España. Este es el primer reto y el primer objetivo", concluyó la ministra acerca de celebrar esa final mundialista, que apuntaría a ser en Madrid con el Estadio Santiago Bernabéu o en Barcelona con el Spotify Camp Nou.