Fútbol. Policía Nacional y RFEF se unen para pedir que "cualquier víctima denuncie ante la primera señal de violencia"

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se han unido este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para pedir que "cualquier víctima de violencia de género denuncie ante la primera señal de violencia".

"En el fútbol una agresión es tarjeta, pero tu vida no es un juego. En violencia de género no hay tarjetas amarillas, directamente sacamos la roja. No esperes al final del partido, ante la primera señal de violencia, denuncia", han trasladado este martes ambas organizaciones a través de un vídeo.

En dicho vídeo aparecen dos futbolistas de la selección española y dos agentes de la Policía Nacional compartiendo el citado mensaje en un campo de fútbol, vestidas con sus respectivos uniformes de trabajo y hablando a cámara en primer plano.