Fútbol. Previa del Rayo Vallecano - Real Madrid

MADRID, 8 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid visitará este domingo (16.15 horas) al Rayo Vallecano en la jornada 12 de LaLiga EA Sports, duelo en el que los blancos quieren olvidar su reciente derrota en Anfield en la Champions League y concentrarse en defender su ventaja de cinco puntos para meter presión a sus perseguidores, mientras en el equipo de la franja el agua no baja tranquila tras un encontronazo entre Iñigo Pérez y el jugador Ivan Balliu, pese al triunfo con remontada en la Conference League.

Las últimas horas en Vallecas no han sido fáciles. En lo deportivo, hay felicidad. El Rayo venció tras remontar con el tercer gol en el descuento un partido ante el Lech Poznan en Conference que se le puso cuesta arriba con el 0-2 antes del descanso. Pero la euforia de todo el estadio se transformó en polémica e intranquilidad, después de una bronca entre el técnico, Iñigo Pérez, y Balliu por un cambio.

Después, el entrenador no compareció y los jugadores se quedaron reunidos sin él.

Con esta situación, el Rayo recibe a un líder de Primera División que no afronta en las mejores condiciones el siempre duro examen de Vallecas. En el partido entre semana de Champions, los pupilos de Xabi Alonso desenterraron las dudas que tanto resonaron en el pasado derbi del Riyadh Air Metropolitano, con una derrota (1-0) en Anfield, la segunda del curso, en la que la imagen estuvo lejos de ser la esperada.

De hecho, el mejor del partido fue un Thibaut Courtois que evitó una goleada del Liverpool con ocho paradas heroicas. Kylian Mbappé ni siquiera remató a puerta y Vinícius Júnior se estrelló una y otra vez contra el muro 'red'. Por ello, para despejar la incertidumbre de los últimos días, los blancos deben dar un golpe en la mesa e irse con, al menos, esos cinco puntos de ventaja sobre el FC Barcelona, que saltará a Balaídos sabiendo el resultado de Vallecas.

Pero el feudo rayista no parece el mejor escenario para construir una recuperación anímica, ya que los partidos siempre son apretados y el Real Madrid solo ha ganado en una de sus últimas cinco visitas. Hay que remontarse a febrero de 2022 para la última victoria merengue en Vallecas, donde ha empatados en sus dos últimos partidos y ha perdido otros tantos.

La plantilla madridista se encontrará a un Rayo revuelto, pero que con esa victoria en Conference solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos. Y viene con mucha solidez en casa gracias a tres triunfos consecutivos, dos de ellos dejando la portería a cero. Y los de Iñigo Pérez saben muy bien que empezar a mirar hacia arriba y no hacia el descenso pasa por hacer de Vallecas un feudo fuerte. Son décimos con 14 puntos, a cuatro de puestos europeos y a cinco de la zona roja.

El Real Madrid arrancó en Anfield una serie de hasta seis encuentros lejos del Santiago Bernabéu, por lo que se antoja fundamental si quieren mantener el liderato, ser muy fiable y no caer en desconexiones peligrosas. En lo deportivo, está por ver si Alonso introducirá rotaciones teniendo en cuenta que ya llega otra parón internacional.

Aurélien Tchouaméni, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba y Franco Mastantuono son bajas, por lo que sí habrá cambios obligados como la entrada de Eduardo Camavinga en la posición de pivote. Además, Fede Valverde podría regresar al centro del campo con Trent Alexander-Arnold ya recuperado para el lateral, mientras Rodrygo Goes o Brahim Díaz podrían dar descanso a Vinícius y Dani Ceballos a Arda Güler.

En el Rayo, la necesidad de remontar en Conference exprimió antes de tiempo a nombres habituales que han tenido menos descanso, aunque se mantiene la columna vertebral doméstica. Volverán presumiblemente al once Andrei Ratiu, Nobel Mendy, Pep Chavarría, Pedro Díaz, Jorge de Frutos y Alemão. La duda principal es si Álvaro García, que jugó todos los minutos en Europa, repetirá como titular o si jugará Fran Pérez.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES:

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Unai López, Pedro Díaz; Fran Pérez, Isi Palazón, De Frutos; y Alemão.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Ceballos, Bellingham; Mbappé y Rodrygo.

ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).

ESTADIO: Municipal de Vallecas.

HORA: 16.15/DAZN.