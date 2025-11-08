Fútbol. Previa del RC Celta - FC Barcelona

BARCELONA, 8 Nov. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona visitará este domingo (21.00 horas) al RC Celta de Vigo en un encuentro correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports, con el equipo blaugrana buscando recomponerse tras su empate (3-3) frente al Club Brujas en la Liga de Campeones y con el conjunto gallego en racha por haber ganado sus últimos cinco partidos.

El equipo culés quiere irse al parón de selecciones con mejores sensaciones que las que ofreció el pasado miércoles en suelo belga. La debilidad defensiva fue alarmante y condenó a los pupilos de Hansi Flick a un nuevo tropiezo, el cuarto en siete partidos, teniendo que visitar este fin de semana a un equipo que le ha hecho mucho daño recientemente.

No en vano, el Barça solo ha ganado en el Estadio ABANCA Balaídos dos de sus últimos diez compromisos ligueros. Su más reciente visita fue un empate (2-2) con el Celta igualando el marcador en dos minutos tras la expulsión por doble amarilla de Marc Casadó, quien este domingo podría volver a ser titular por la lesión de Pedri González. Mientras que en Montjuïc, los de Flick lograron un triunfo agónico (4-3) y con gol de Raphinha de penalti en el tiempo de descuento.

Ahora el extremo brasileño será una de las numerosas bajas para el técnico alemán, quien ya ha dejado claro que no cambiará su estilo a pesar de la cuantiosa cantidad de goles encajados en los últimos partidos. Adelantar tanto su línea defensiva está siendo uno de los grandes temas en 'Can Barça', debatiendo en su entorno sobre si dar un paso atrás para intentar cortar esa sangría y no echar de menos todavía a Íñigo Martínez. Enfrente estará un Celta que en las últimas semanas ha afinado su puntería y ha levantado el ánimo también en citas europeas.

Su última sonrisa fue el pasado jueves en la Europa League frente al Dinamo Zagreb por 0-3. El conjunto de Claudio Giráldez marcó los tres tantos en la primera parte, sentenciando por la vía rápida. Dos de ellos fueron del delantero español Pablo Durán, que se presenta como la opción más probable para acompañar a Borja Iglesias y a Ferran Jutglà.

El atacante catalán se reencontrará este domingo con el Barça, donde estuvo la temporada 2021/22 antes de marcharse curiosamente al Brujas. El '9' celeste no empezó bien esta temporada, pero su doblete en la victoria (2-3) frente a Osasuna le ha dado mucha confianza, siendo una de las grandes amenazas a vigilar por el equipo blaugrana.

Este gran momento de los delanteros vigueses hará que Iago Aspas arranque probablemente desde el banquillo. A sus 38 años, Giráldez está dosificando al jugador de Moaña, que fue titular en el duelo de Europa League y se espera que deje su lugar del ataque al 'Panda' Iglesias.

Mientras que en el Barça también se esperan cambios, con la más que probable entrada de Robert Lewandowski por Ferran Torres. El delantero polaco disputó más de media hora frente al Brujas y se espera que entre en el once titular, compartiendo ataque con Lamine Yamal, quien volvió a mostrar su mejor versión en el duelo de Liga de Campeones.

El Barça necesita la mejor versión del '10' para sacar los tres puntos de Balaídos. Aunque también tendrá que mejorar en la faceta defensiva, gran culpable de los últimos tropiezos del equipo blaugrana. Enfrente tendrá al Celta, que buscará su sexta victoria consecutiva y acercarse a los puestos delanteros de LaLiga EA Sports.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

RC CELTA: Iván Villar; Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza; Beltrán, Moriba; Durán, Jutglà y Borja Iglesias.

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Casadó, Fermín; Rashford, Lamine Yamal y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego).

--ESTADIO: ABANCA Balaídos.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga.