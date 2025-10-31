Fútbol: (Previa) El FC Barcelona defiende su ventaja en la Liga F en la visita a la Real Sociedad

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona tratará de mantenerse firme en el liderato de la Liga F Moeve 2025-2026 en su visita a la Real Sociedad, tercera clasificada, mientras que el Real Madrid intentará defender su segunda posición a domicilio ante el RCD Espanyol y el Atlético de Madrid dejará atrás su mal momento en casa ante el Alhama CF El Pozo, en partidos correspondientes a la novena jornada del campeonato.

En Zubieta, la Real Sociedad tendrá la complicada misión de frenar y arañar algo positivo ante el impecable líder, que lo ha ganado todo hasta el momento y que espera no acusar el parón internacional y las bajas de jugadoras importantes como Patri Guijarro, Ewa Pajor y Salma Paralluelo.

El conjunto guipuzcoano, que sólo ha perdido un encuentro esta temporada, sabe de la dificultad de poder sorprender al Barça y mantenerse de este modo en la zona de acceso a la Liga de Campeones Femenina donde está empatado a puntos con el Real Madrid y con dos ventaja sobre el Atlético de Madrid.

Por su parte, el conjunto madridista, segundo clasificado a siete puntos del actual campeón, buscará continuar al menos a esta distancia antes de visitarle dentro de dos jornadas, en su visita a un animado RCD Espanyol que le recibirá tras dos victorias seguidas.

El equipo que entrena Pau Quesada espera no acusar el parón y mantener y afianzar la mejoría ofrecida con tres triunfos seguidos.

A la espera del tropiezo sobre todo de la Real Sociedad estará un Atlético de Madrid que juega en casa ante el recién ascendido Alhama CF El Pozo en busca de poner fin al mal momento que acusaba antes del parón.

Las colchoneras han sumado dos de sus últimos nueve puntos en la Liga F Moeve y necesitan volver a la senda de la victoria lo antes posible.

Además, el Madrid CFF, quinto clasificado, querrá seguir cerca del 'Top 3' que tiene a tres puntos con un triunfo ante el Granada CF, que no gana a domicilio desde el primer partido, mientras que el Costa Adeje Tenerife, sexto, intentará no desengancharse de esa pelea poniendo fin ante el colista Levante UD a dubitativo momento de dos partidos sin ganar.

El resto del fin de semana destaca la oportunidad que tendrán el Athletic Club y el DUX Logroño de sumar su primera victoria ya que se cruzan en Lezama.

La SD Eibar y el Deportivo ABANCA, empatados a siete puntos, vivirán un duelo directo con las deportivistas sin ganar en sus últimos cinco choques, y el FC Badalona Women y el Sevilla FC, también igualados en la tabla con 10, buscarán un triunfo que les aleje de la zona de peligro.