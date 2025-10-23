Fútbol.- Rafael Louzán clausura en Málaga las jornadas deportivas en homenaje a la Mujer Andaluza

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha clausurado este jueves en Málaga las jornadas deportivas que, bajo el lema 'El fútbol como arte', han homenajeado a la Mujer Andaluza en la víspera de que las selecciones de España y de Suecia se enfrenten en La Rosaleda para la ida de las semifinales en la Liga de Naciones Femenina.

"Ante el auditorio del museo ubicado en el antiguo edificio malagueño de la Tabacalera, Rafael Louzán ha comenzado con un agradecimiento 'por el esfuerzo que todos y todas habéis hecho por venir aquí'", citó la RFEF al presidente en una nota de prensa. "Cualquier motivo es bueno para visitar esta maravillosa ciudad de Málaga y más aún ante el gran partido de este viernes en La Rosaleda", añadió Louzán durante su discurso.

"Estas jornadas, ha proseguido el presidente de la RFEF, constituyen una gran oportunidad para estar juntos y poder compartir ideas, observando la evolución del fútbol femenino en España y el mundo. Hay un dato que hoy muestra el crecimiento de este deporte: más de 20.000 personas estarán este viernes en las gradas de La Rosaleda porque hay ilusión, hay ganas y hay un gran trabajo por parte de muchas personas", prosiguió Louzán.

Luego Louzán pidió mayor implicación de todos los actores del fútbol en ese camino ascendente donde "no solo vale con palabras, ni con gestos, sino con acciones claras y decididas con las que podemos llegar a la plena consolidación del fútbol femenino". "Hay una apuesta decidida por ello que es imparable", concluyó entre aplausos el presidente de la RFEF.

Finalmente, el ente federativo detalló en su nota cómo había sido la velada: "Complementadas con un curso de capacitación en fútbol femenino, las jornadas deportivas celebradas en Málaga han reunido este jueves a personalidades destacadas del mundo de las federaciones territoriales, la administración pública, la dirección de entidades, el arbitraje o el ámbito empresarial la víspera del encuentro en el que España intentará allanar su presencia en la gran final de la Nations League organizada por UEFA y de la que la selección es la vigente campeona".