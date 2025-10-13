LA NACION

Fútbol.- Rafael Louzán mantendrá este martes un encuentro con el alcalde de Valladolid

Fútbol. Rafael Louzán mantendrá este martes un encuentro con el alcalde de Valladolid

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fútbol.- Rafael Louzán mantendrá este martes un encuentro con el alcalde de Valladolid
Fútbol.- Rafael Louzán mantendrá este martes un encuentro con el alcalde de Valladolid

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mantendrá este martes, coincidiendo con la disputa del partido clasificatorio al Mundial 2026 entre las selecciones de España y Bulgaria en el estadio José Zorrilla, un encuentro con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Según comunicó la RFEF, Louzán se reunirá este martes a partir de las 11.00 horas con el alcalde vallisoletano, Jesús Julio Carnero, en un encuentro que se producirá en la Casa consistorial de Valladolid, tras el cual el regidor saludará a los diferentes presidentes de las federaciones territoriales presentes, aprovechando el partido de clasificación al Mundial entre España y Bulgaria en el José Zorrilla (20.45).

LA NACION
Más leídas
  1. Un cierre de campaña anticipado y muchos deberes por delante
    1

    Un cierre de campaña en Washington y muchos deberes por delante

  2. Alertan que en el país el 50% de los pacientes con infecciones graves mueren por bacterias multirresistentes
    2

    “Situación crítica”: alertan que en el país el 50% de los pacientes con infecciones graves mueren por bacterias multirresistentes

  3. 3

    El Gobierno reconoció que seguirá la intervención de EE.UU. en el mercado y descartó la dolarización de la economía

  4. Investigan un contrato de $800 millones en Osprera y unas acciones cedidas a un empleado de pizzería
    4

    Otro negocio sospechoso en Osprera: investigan un contrato de $800 millones y unas acciones cedidas a un empleado de pizzería

Cargando banners ...