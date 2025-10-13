Fútbol.- Rafael Louzán mantendrá este martes un encuentro con el alcalde de Valladolid
MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mantendrá este martes, coincidiendo con la disputa del partido clasificatorio al Mundial 2026 entre las selecciones de España y Bulgaria en el estadio José Zorrilla, un encuentro con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.
Según comunicó la RFEF, Louzán se reunirá este martes a partir de las 11.00 horas con el alcalde vallisoletano, Jesús Julio Carnero, en un encuentro que se producirá en la Casa consistorial de Valladolid, tras el cual el regidor saludará a los diferentes presidentes de las federaciones territoriales presentes, aprovechando el partido de clasificación al Mundial entre España y Bulgaria en el José Zorrilla (20.45).
