Fútbol.- Rafael Louzán recibe a Ilia Topuria en la Ciudad del Fútbol

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El hispano-georgiano Ilia Topuria, vigente campeón mundial de peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC), fue recibido este viernes por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y acompañó a la selección española en su entrenamiento en Las Rozas.

Louzán dio la bienvenida y compartió con el peleador hispano-georgiano un distendido encuentro, antes de que el luchador se acercara al campo principal de Las Rozas junto al presidente de la RFEF para presenciar el entrenamiento del combinado nacional previo a su duelo clasificatorio de este sábado frente a Georgia en Elche, el cual enfrentará a las dos naciones bajo cuya bandera compite 'El Matador'.

"Os deseo mucha suerte para estos dos partidos porque vuestra suerte es la de todos. Con fe y determinación todo puede conseguirse", expresó Topuria a los futbolistas, que le regalaron una camiseta personalizada de la selección española firmada por todos los internacionales.