Fútbol.- Rafael Louzán recibe en Elche a 42 niños y niñas refugiados de la guerra de Ucrania

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) - El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, recibió en Elche a 42 niños y niñas refugiados de la guerra de Ucrania, durante los actos del España-Georgia, partido de clasificación para el Mundial 2026. Los menores protagonizaron los prolegómenos del encuentro frente a Georgia y permanecerán hasta el jueves en España gracias a la iniciativa impulsada por los presidentes de la RFEF y de la Asociación Ucraniana de Fútbol, Andriy Shevchenko. La RFEF destaca que gracias a la iniciativa "este grupo de pequeños deportistas procedentes de Jersón y otras ciudades tristemente golpeadas por los horrores de la guerra están disfrutando de una inolvidable experiencia por los terrenos de juego de nuestro país". Los refugiados pudieron presenciar el entrenamiento abierto de los internacionales españoles el pasado martes en la Ciudad del Fútbol, y compartieron actividades escolares con niños locales, pasando por la visita al Museo de la selección y, sobre todo, protagonizar la ceremonia previa al encuentro frente a Georgia de este sábado en el estadio Martínez Valero de Elche. "Estamos en el estadio, en España, la selección va a jugar aquí y nosotros estamos con ellos. Es algo maravilloso y fantástico", dijo la monitora Anastasiia Lopashchuk, que dirige todas las tareas de los pequeños durante los prolegómenos del encuentro clasificatorio. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, estuvo acompañado por el máximo responsable de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salvador Gomar, y por el vicepresidente de la Asociación Ucraniana de Fútbol, Oleksandr Shevchenko, así como por su secretario general, Igor Gryshchenko. El encuentro clasificatorio de la selección sub-21 de este martes en Castellón frente a Finlandia contará de nuevo con la presencia de este grupo de niños y niñas, quienes permanecerán hasta el próximo jueves en España, "ejemplo de cómo el fútbol puede significar un instrumento para la paz y la convivencia pacífica que sirva como herramienta emocional de los más vulnerables".