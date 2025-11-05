Fútbol. Rafael Louzán visita a la embajadora turca en España con motivo del partido de clasificación para el Mundial

MADRID, 5 nov. 2025 (Europa Press) - El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, visitó este martes a la embajadora de la República de Turquía en España, Nüket Küçükel Ezberci, con motivo del encuentro que medirá a ambas selecciones en el estadio de La Cartuja (Sevilla) en la fase de clasificación para el Mundial 2026 el próximo 18 de noviembre. Nüket Küçükel Ezberci, quien ejerce desde hace más de dos años como embajadora de Turquía en España y fue recibida el pasado 15 de julio en la Ciudad del Fútbol, dio la bienvenida a los congregados, resaltando "la importancia del fútbol como una herramienta muy útil para la diplomacia y la unión de los pueblos". Durante su alocución, el presidente de la RFEF definió a Turquía y España como "dos países que comparten mucho más que historia y geografía". "Compartimos también una manera apasionada de vivir el fútbol, de entender el esfuerzo, el orgullo y la emoción que este deporte genera", agregó. Ambas naciones se encuentran actualmente a la cabeza de su grupo clasificatorio para el Mundial del próximo año y el partido del 18 de noviembre en La Cartuja de Sevilla terminará de establecer qué equipo logra el billete directo hacia la fase final y cuál de los dos deberá ganarse el pase en la repesca. Ante esta situación, Rafael Louzán se mostró seguro de que "de un modo u otro" España y Turquía estarán en la próxima Copa del Mundo porque ambas representan "dos grandes tradiciones futbolísticas y pasiones que se viven con el corazón". "El fútbol tiene una fuerza enorme para construir puentes y para hacer visible lo mejor de cada país", concluyó.