Fútbol: Raspadori: "Simeone ha sido importante, quería un jugador de mis características y le gusta mi carácter"

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

El atacante italiano Giacomo Raspadori confesó que fichar por el Atlético de Madrid fue una decisión "muy fácil" al recibir "mucha confianza" del club y el entrenador, Diego Pablo Simeone, que "ha sido importante" en su llegada, porque "demostró que quería" un jugador de sus características y su "carácter".

"Ha sido una decisión muy fácil, porque tener la posibilidad de ponerme la camiseta del Atlético, un club top en el mundo... Por tanto, ha sido una elección muy sencilla, muy instintiva. El míster y el equipo me han demostrado mucha confianza y eso ha influido mucho", reveló el italiano en su presentación oficial como jugador del Atlético desde el Riyadh Air Metropolitano.

Raspadori también se contagió de la "pasión muy fuerte" que transmiten la afición y el club rojiblancos. "He aprovechado esta oportunidad con mucho entusiasmo, con mucha ilusión y, sobre todo, soy muy ambicioso, y eso coincide con la visión del club", defendió.

"Simeone ha sido muy importante porque cuando hablamos por primera vez, me demostró lo mucho que cree en mí como jugador y está claro que ha entendido mis características y cómo poder llevarlas a la práctica en el campo. Ha demostrado que quería un jugador con mis características y también le gusta mi carácter", comentó sobre sus primeras conversaciones con el técnico argentino.

Y cree que sus características y carácter han "influido también en su elección" de elegirle como nuevo jugador rojiblanco. "Me siento muy orgulloso por el hecho de que un entrenador como él me haya llamado y me haya dado esta bienvenida. Demostró confianza, lo mucho que cree en mí", agregó.

Además, la primera toma de contacto con sus compañeros ha sido "superpositiva, como si estuviera aquí desde hace mucho tiempo". "Son todos muy humildes y dispuestos a ayudarte para que entres en un nuevo grupo. Todo ha ocurrido de forma natural, muy espontánea y en concreto Antoine Griezmann me ha acogido muy bien. Realmente, me siento como si estuviera aquí desde hace mucho tiempo y muy feliz y muy agradecido por cómo me han acogido", relató.

"En un club como el Atlético de Madrid la competencia es normal y positiva. Ser tantos jugadores fuertes en el mismo rol te lleva a saber que tienes que hacer algo más, que tienes que mejorar, saber que cada día tienes que conquistar tu posición. Por mi carácter, para mí es algo positivo. Tener la dificultad de competir con alguien ayuda mucho y solo trae beneficios al equipo", explicó sobre su rol.

Además, afirmó ser "muy consciente" de la presión mediática después de una derrota como la sufrida en la primera jornada. "Cuando se juega el primer partido en un equipo nuevo, se espera siempre que sea un buen partido. Sabemos que no fue como queríamos, ninguno durmió bien esa noche, sabemos cuánto le importa a la afición. Tenemos que pensar en el sábado. Afortunadamente ahora tenemos otro partido, una gran posibilidad en Madrid y estamos muy entusiasmados", señaló.

No hay muchas diferencias. Está claro que se trata de dos campeonatos distintos, dos maneras de interpretar el fútbol. Por lo que he visto en estos días, la calidad es muy alta, hay mucha intensidad y ese es uno de los motivos por los cuales he elegido empezar esta nueva experiencia. Tenía muchas ganas de emprender este nuevo camino. Quizá se trabaja de forma distinta, en aspectos tácticos, tendré mucho que aprender, pero soy muy curioso, muy ambicioso