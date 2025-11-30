LA NACION

Fútbol. Raúl Asencio, baja para el Girona-Real Madrid

MADRID, 30 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El defensa Raúl Asencio no ha entrado en la lista de convocados del Real Madrid para el partido de LaLiga EA Sports que su equipo disputará este domingo ante el Girona FC en Montilivi (21.00 horas), ha confirmado el club blanco.

El central continúa aquejado de una gastroenteritis y no viajará a tierras catalanas, donde tampoco estarán los lesionados Dani Carvajal, David Alaba y Dean Huijsen, este último por culpa de unas molestias en la rodilla. A cambio, Xabi Alonso recupera a Éder Militao, Antonio Rüdiger y Franco Mastantuono.

De esta manera, la convocatoria completa la integran Courtois, Lunin, Mestre; Militão, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy; Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos; Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

