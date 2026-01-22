Fútbol: Real Madrid lidera ranking de ingresos

Real Madrid, que atraviesa una crisis deportiva tras la promoción del DT Álvaro Arbeloa del equipo Castilla para reemplazar a Xabi Alonso, se mantuvo al tope del escalafón que por primera vez superó los 12 mil millones de euros de facturación con los clubes que ocupan los primeros 20 lugares de la lista.

El reporte de Deloitte Sports Business Group destaca además un aumento del 11% en las recaudaciones acumuladas en comparación con la temporada precedente, con las tres principales fuentes de ingresos alcanzando niveles sin precedentes.

Real Madrid conservó el primer puesto de la "Money League" tras haber generado ingresos por unos 1.200 millones de euros en la temporada 2024-25, en la que antecede al Barcelona (975), al Bayern Múnich (861), al París Saint-Germain (837) y al Liverpool (836), que se convirtió en el club inglés con mayores ingresos por primera vez en la historia de este ranking.

En tanto, Inter es el primer club italiano en la "Football Money League", pues aparece en el undécimo puesto con una facturación de 537,5 millones de euros, con los que antecede por cuarto lugares al Milan (410,4), mientras que Juventus (401,7 milioni) figura en el decimosexto escalón.

El análisis de Deloitte Sports Business Group también muestra que la recaudación comercial (5.300 millones de euros) siguen siendo la principal fuente de ingresos para los clubes de la "Money League" por tercer año consecutivo, representando el 43% de los ingresos totales en la temporada 2024/25.

Los ingresos comerciales representan casi la mitad (48%) de la facturación total de los 10 mejores clubes en la temporada 2024-25, pero sólo un tercio (32%) para los que se ubican del undécimo al vigésimo puesto del ranking.

La recaudación en días de partido no son una excepción, con un aumento del 16% respecto al año pasado, lo que los convierte en los ingresos de mayor crecimiento, con 2.400 millones de euros (19% de las entradas totales).

Por último, los ingresos por derechos televisivos aumentaron un 10%, representando el 38% de la recaudación total.

Este incremento se debió al impacto del Mundial de Clubes 2025, en la que participaron diez clubes considerados por la "Money League", lo que se tradujo en un aumento del 17% en los ingresos por retransmisión.

La expansión de las tres principales competiciones masculinas de clubes de la UEFA también contribuyó al crecimiento general de los ingresos.

Paradójicamente, Real Madrid enfrentará cargos por presuntos delitos ambientales relacionados con los conciertos celebrados en el Santiago Bernabéu entre abril y septiembre de 2024.

El diario español AS publicó en diciembre pasado que el Santiago Bernabéu aportará al Real Madrid unos 1.250 millones de euros, un monto que representa casi un tercio de los ingresos previstos del club "merengue" para la temporada 2025-26.

El reporte destaca que, gracias a la reciente y costosa renovación (estimada en 1.700 millones de euros), el estadio ya está empezando a amortizarse, con cifras que son un sueño para muchos clubes europeos.

El periódico destacó que Real Madrid ingresó durante la temporada pasada 79 millones de euros sólo en actividades comerciales dentro del estadio, de los cuales 52 millones de euros correspondieron a visitas guiadas, 15 millones de euros a eventos y conciertos y más de 10 millones de euros a restaurantes.

La jueza de instrucción a cargo del caso, Mónica Aguirre de la Cuesta, concluyó su investigación con una solicitud de procesamiento contra el club "merengue", acusado de contaminación acústica y de superar los límites de ruido establecidos por la normativa municipal, según un auto de la sección de instrucción 53 de la Audiencia de Madrid.

La denuncia fue presentada por la Asociación de Vecinos Afectados por el Bernabéu, que aportó una serie de informes técnicos, incluido uno de la policía municipal, que confirmaron el aumento de los niveles de ruido hasta 140 decibelios, lo que supone graves riesgos para la salud.

Entre los eventos "incriminados" se encontraban los conciertos de la estadounidense Taylor Swift y de los cantantes Luis Miguel y Manuel Carrasco.

Según los expertos, el ruido fue tan intenso que infringió la ley de contaminación acústica. La policía municipal ya había impuesto multas de hasta 140 mil euros al Real Madrid, pero ahora el asunto se complicó para el club "merengue", que irá a juicio.

La jueza del juzgado de instrucción número 53 de la capital determinó que la administración municipal actuó correctamente al aplicar las multas, descartando cualquier acusación de abuso de poder por parte del ayuntamiento de Madrid y ahora un tribunal determinará si el club presidido por Florentino Pérez cometió un delito ambiental. (ANSA).