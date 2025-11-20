Fútbol. Recuperado un reloj valorado en 90.000 euros y dos anillos sustraídos a un internacional turco en Sevilla

SEVILLA, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha recuperado este miércoles un reloj valorado en $90.000 y dos anillos valorados en $60.000 de un jugador de la selección turca de fútbol, que disputó un partido contra la selección española este martes en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

Según una nota remitida por el Cuerpo, tras la celebración del encuentro clasificatorio para el Mundial de fútbol uno de los jugadores del combinado turco olvidó en los vestuarios del estadio dichos objetos.

El jugador se percató de dicho olvido en el aeropuerto de San Pablo y se puso en contacto con Seguridad de la Federación Española para que comprobasen que las joyas se encontraban en el vestuario visitante.

Estos tras chequear el vestuario visitante en su totalidad no localizan los objetos. Por lo que, tras informarse de ello a la delegación turca un representante del jugador interpuso denuncia ante Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial se hicieron cargo de la investigación, quienes han conseguido recuperar a las pocas horas la totalidad de los efectos sustraídos. En los próximos días los efectos serán entregados y devueltos a su legítimo propietario a través de su representante legal.

En estos momentos, la investigación se mantiene activa con el objetivo de confirmar la autoría de los hechos y determinar con precisión cómo se produjo la sustracción, así como depurar las responsabilidades correspondientes.