Fútbol. Reyes Bellver: "Todo enriquece y suma, siempre he trabajado por el fútbol femenino"

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La directora de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Reyes Bellver, está acometiendo este cargo "con mucha ilusión y mucha intensidad", aprovechando el haber aprendido "muchísimo" de todas las etapas por las que ha pasado y en las que siempre ha tenido como objetivo trabajar "por el bien" de una modalidad donde ahora una de las misiones es "conectar con el público objetivo que quiere consumir fútbol femenino".

La abogada madrileña fue nombrada en su actual puesto avalada por un currículum de nivel tras haber trabajado en varios ámbitos del mundo del deporte, entre ellos la FIFA, el TAS o con el sindicato FUTPRO representando a las jugadoras en varios frentes como en la negociación de la larga noche de Oliva (Valencia) tras la primera polémica lista de Montse Tomé tras lo sucedido en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda semanas antes.

"Vivo este reto con mucha ilusión, muchas ganas, con mucha intensidad, pero lo digo muchas veces, no veo que esté en diferentes lados, siempre he trabajado por el fútbol femenino, desde el punto de vista que yo tengo, y siempre intento que las jugadoras, los clubes y las federaciones estén bien", remarcó Bellver en una entrevista a Europa Press.

La directiva, que subrayó que "si las jugadoras están bien protegidas, el juego también mejora y la industria también mejora", dejó claro que "nunca" ha pensado que hubiese "un lado". "Simplemente en algún momento de la historia te tienes que posicionar para equilibrar la balanza y cuando hay desigualdades tienes que saber dónde enfocar tus esfuerzos. Y una vez que está más compensado, tienes que seguir en el otro lado de la balanza, que quizás necesites impulso en este momento", explicó.

"Yo, la verdad, no cambio. De todas las etapas se aprende muchísimo, y es importante tener todas las visiones, porque luego cuando llegas a una federación como esta, el haber escuchado a las jugadoras, el haber escuchado a FUTPRO, te da una visión que a lo mejor no hubiera tenido si no hubiese estado tan involucrada. Todo enriquece y todo suma, pero al final es todo por el bien y el crecimiento del fútbol femenino en general", recalcó.

En la actualidad, si se habla de selección nacional, opina que se está "en un momento muy bueno". "Es verdad que el talento es indiscutible, nos acompañan resultados y estamos con un proyecto bastante trabajado. A nivel de liga, de clubes, creo que todavía tenemos que seguir trabajando en que se acerquen más personas, marcas o grupos de interés que verdaderamente crean para que sigan apostando", señaló.

Sin embargo, sabe que les falta "enganchar un poquito más" y "consolidar más" el público del fútbol femenino, además de "aumentar la competitividad un poco". "Ahí estamos un poquito más enfermos, pero es verdad que el camino está marcado. Es importante que nos unamos y que trabajemos todos en la misma sintonía para que esté todo en el mismo nivel de salud", detalló.

Para la directora de Fútbol Femenino de la RFEF, está costando tener mucha más afición a esta modalidad porque "es algo muy nuevo". "Aunque no haya nacido ayer y las niñas y mujeres lleven jugando al fútbol toda la vida, a pesar de las múltiples barreras, no es algo nuevo. Pero sí que como industria es nuevo y creo que tenemos que empezar a conectar con el público objetivo que quiere ir a esos estadios y consumir fútbol femenino", argumentó.

"Y primero tenemos que identificarlo y luego tenemos que potenciarlo. Si no lo tenemos identificado, no lo podemos potenciar, por eso, en nuestro plan hablamos de, primero, visibilización. Tenemos que ir de lo gratuito al valor, no regalar por regalar, sino de hacerlo como más visible y sea la propia gente quien decida si le gusta o no, o si le interesa o no. Pero si no lo ves, es muy difícil saber si lo vas a consumir o qué valor le vas a poner. Eso es un trabajo a medio y largo plazo, obviamente, pero lo importante es empezar a trabajarlo", añadió al respecto.

TRABAJANDO PARA "UN AMBIENTE HISTÓRICO" EN EL METROPOLITANO

De momento, este martes todo apunta a que haya un nuevo récord de asistencia a un partido de la selección femenina con motivo del partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones que acogerá el Riyadh Air Metropolitano, donde todo hace indicar que se superarán ampliamente los 32.657 espectadores en La Cartuja de Sevilla en el España-Francia de la anterior final de la competición en febrero de 2024.

"Primero espero ganar, porque ellas se lo merecen y se lo merece la afición, nos lo merecemos todos. Creo que vamos a romper bastantes récords y espero también un gran ambiente. Estamos trabajando en conjunto desde todos los departamentos, comunicación, 'fan experience', operaciones y femenino, para que la final sea de alto nivel y que el ambiente sea histórico", relató.

Bellver recordó que ella siempre es "muy positiva". "Pero en este caso estamos trabajando con bastante tiempo, muy organizados y muy coordinados, y además al público se le nota que tiene ganas de estar. Creo que vamos a romper bastantes récords y vamos a tener la final que soñamos", apuntó.

Uno de los asuntos a trabajar en el fútbol femenino es el de la internacionalización, con la posibilidad de trasladar la Supercopa de España fuera del país como en el caso de la masculina, aunque las informaciones apuntan más a Estados Unidos que a Arabia Saudí. "Ahora mismo la próxima edición será en España", confirmó al respecto, "Pero estamos intentando tener un consenso entre los clubes. Consideramos importante que todos los clubes estén en la misma línea y trabajemos todos de la mano porque estamos en una etapa de mucho consenso y diálogo social. Y si no estamos en la misma línea, seguiremos trabajando para intentar estar. Esta próxima edición será en España en enero, que ya queda poco tiempo, y no descartamos en otras ediciones u otro tipo de competiciones. Está un poco en el plan seguir trabajando en esto porque al final son nuevas alianzas que son enriquecedoras para la federación", zanjó.

LA IMPORTANCIA DEL CONGRESO ELEVA

Bellver realizó estas declaraciones durante la celebración los días 20 y 21 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) del Congreso ELEVA, con el fútbol femenino como epicentro, impulsado por su departamento, pero "bajo el liderazgo del presidente Louzán y también del secretario general (Álvaro de Miguel) y el director general (Manuel Lalinde)".

"Es un proyecto muy, muy, muy consensuado, porque precisamente se veía la necesidad de por fin hablar, pero de una manera mucho más profesional como industria y que pudiésemos también hacerlo en el ámbito internacional", reflexionó.

Para la directiva, esto era "lo ideal". "Era reunir aquí a todas las personas que tienen relación con el fútbol femenino y tratar de enriquecernos entre todos", añadió la abogada, que en su ponencia explicó que cada una de las cinco letras de ELEVA era un objetivo.

"Va un poco todo a la vez", aclaró sobre si el nombre había surgido de esos pilares que detalló durante el congreso o fue posterior y que "sí" tenían "desarrollados".

"Sabíamos que la excelencia era importantísima, la especialización como producto propio, la identidad, la visibilidad, todos esos principios los teníamos claros en nuestro plan. Estamos trabajando además con FIFA en hacer este plan de acción estratégico y teníamos claros los pilares donde tenemos que enfocarnos en los próximos años", resaltó.

Bellver no duda de que ELEVA "encajaba con todas esas piezas" y ha dado fruto a "una palabra con muchísima fuerza". "Ayuda no solo a que sea un congreso, sino que sea el nombre de nuestro plan, que se identifique con todas las acciones que hagamos desde femenino de la Real Federación Española de Fútbol", sentenció.