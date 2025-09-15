LA NACION

Fútbol.- RFEF, LaLiga y clubes de fútbol apoyarán a las zonas afectadas por los incendios en Castilla y León y Galicia

Fútbol: RFEF, LaLiga y clubes de fútbol apoyarán a las zonas afectadas por los incendios en Castilla

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fútbol.- RFEF, LaLiga y clubes de fútbol apoyarán a las zonas afectadas por los incendios en Castill
Fútbol.- RFEF, LaLiga y clubes de fútbol apoyarán a las zonas afectadas por los incendios en CastillPIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga apoyarán a las zonas afectadas por los incendios que este verano han afectado a distintas regiones de Castilla y León y Galicia con la organización de un encuentro amistoso que se celebrará el próximo 24 de septiembre (20:00 horas) en el Reino de León para recaudar fondos. En este sentido, el fútbol español se ha unido para acompañar la iniciativa de los clubes de fútbol SD Ponferradina, Cultural y Deportiva Leonesa, Zamora CF y Ourense CF, que han organizado un partido de fútbol amistoso para recaudar fondos para comprar material de prevención de incendios para repartir en las zonas más sensibles.

Dicho partido benéfico, que se presentará en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid) este miércoles, a partir de las 13:00 horas, pretende aportar su ayuda para paliar los efectos de los incendios que han asolado España durante este verano.

LA NACION
Más leídas
  1. El elogio de Barbie Simons al físico de Colapinto que descolocó en vivo a Pampita
    1

    Barbie Simons elogió el físico de Franco Colapinto y Pampita tuvo una desopilante reacción: “Es un bebé”

  2. Una tensión que salió a la superficie
    2

    Una tensión que salió a la superficie

  3. Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno
    3

    “Parece un chiste”: Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno

  4. De Pedro Pascal a Jenna Ortega y Sydney Sweeney: los mejores looks de la alfombra roja
    4

    Premios Emmy 2025: los mejores looks de la alfombra roja

Cargando banners ...