Fútbol. Rivaldo: "Se nota que el ambiente en el Real Madrid no está bien, algo pasa entre jugadores y entrenador"

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El exjugador brasileño del FC Barcelona Vítor Borba Ferreira, 'Rivaldo', nota que "el ambiente en el Real Madrid no está bien" por lo que cree que algo ocurre entre los jugadores y Xabi Alonso, al que aconseja "no pelear por cosas pequeñas"; mientras que, por otro lado, se muestra "abierto a escuchar a los candidatos" a la presidencia del FC Barcelona por si "surge algo" para él.

"Se nota que el ambiente en el Real Madrid no está bien, algo está pasando entre jugadores y entrenador. El entrenador necesita tener autoridad, pero también ser amigo de los jugadores, especialmente de las estrellas: Vinícius Júnior, Mbappé. Necesita acercarlos. Cuando intenta ser demasiado autoritario, el jugador se molesta", apuntó Rivaldo en declaraciones facilitadas este miércoles por 'Betfair', casa de apuestas de la que es embajador.

En ese sentido, cree que Xabi Alonso debe fijarse en el técnico español del Manchester City, Pep Guardiola. "Siempre hizo eso muy bien y eso es lo que le falta a Xabi Alonso, acercar a los jugadores más importantes. No pelear por cosas pequeñas, no sacar jugadores todo el tiempo", añadió.

"El ambiente está mal y por eso surgen rumores de jugadores queriendo irse, como Vinícius. No por el Real Madrid, sino por el ambiente, creo que falta diálogo", insistió el campeón del mundo en 2002 que, de todos modos, desea que el tolosarra se quede en el Real Madrid. "Me gustaría que continúe y muestre su calidad, pero para eso tiene que atraer al grupo a su lado", reiteró.

De todos modos, opina que si Alonso finalmente dejara el Bernabéu, el Liverpool "es una gran opción" para él. "Conoce el club, jugó allí y eso facilita el trabajo. Además, sería irse de un grande a otro grande. No creo que le perjudique haber sido leyenda en Liverpool", advirtió.

"Xabi ya ha demostrado que puede ser un gran técnico. Siempre tendrá presión, pero ya la tuvo como jugador. Tiene estructura y en Liverpool tendría buenos jugadores así que, de darse esa opción, no tiene que preocuparse. Sólo tiene que trabajar con personalidad", expresó Rivaldo.

En cuanto al FC Barcelona, el brasileño se muestra predispuesto a regresar, ahora que el club está a punto de entrar en año electoral. "Si en el futuro surge algo para mí, estoy abierto a escuchar a los candidatos. Si tuviera la oportunidad de trabajar en un club como el Barcelona, la aceptaría, porque hizo mucho por mí cuando jugué allí. Tengo un cariño especial por ese club", confesó.

Después de disputar 235 partidos de blaugrana y marcar 130 goles con su camiseta, Rivaldo considera que puede aportar su visión como exfutbolista. "Me alegra ver a Belletti trabajando allí y a Deco también dentro del club. Me siento satisfecho al ver a exjugadores trabajando en la institución", recalcó el exdelantero, al mismo tiempo que dejó claro que "siempre" está disponible para el club aunque todavía no le ha llamado.

En el análisis de la carrera electoral, el que fuera campeón del mundo en 2002 y subcampeón en 1998, no duda de que Joan Laporta, actual presidente, está haciendo las cosas bien. "Hay que esperar un poco más para saber quiénes serán todos los candidatos, pero en mi opinión, Laporta está haciendo un buen trabajo. Después de la salida de Messi pasaron muchas cosas, y hoy ya se ve un club más fuerte, ya se ve al Barcelona soñando con ganar la Champions", agregó el que fuera Balón de Oro en 1999.

Rivaldo mantiene un trato cordial con el mandatario, a pesar de que "nunca" le tuvo como presidente. "Siempre que me he encontrado con él ha sido simpático conmigo. Por mí, no es ningún problema que continúe de presidente. Está haciendo un buen trabajo", insistió.

Por otra parte, no dejó pasar la ocasión para aconsejar a su compatriota en el Real Madrid Endrick sobre qué hacer ahora que su estatus se ha visto reducido, sin apenas minutos en el conjunto blanco. "La situación del Real Madrid también es complicada y él lo está pagando, pero tiene mucho potencial. Mi consejo es que salga cedido para jugar, ser titular, hacer goles y después volver al Real Madrid", puntualizó.

"Endrick tiene futuro, pero fichó por un club donde todos los puestos de ataque ya estaban ocupados. Y encima llegó Mbappé, por eso no juega. Su situación es delicada", señaló. "Todavía tiene tiempo para intentar ir al Mundial. Hace un año todos decían que iría, y hoy prácticamente está fuera. Da pena verle así, pero Endrick puede darle la vuelta, es joven y tiene todo el talento para cambiar esta situación. Ahora mismo hay jugadores con más peso en el Real Madrid y el entrenador no va a quitar a un futbolista experimentado para ponerle a él", zanjó.