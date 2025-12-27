Fútbol.- River Plate cierra 2025 como el equipo con mayor promedio de espectadores del mundo, según Transfermarkt

MADRID, 27 Dic. 2025 (Europa Press) - River Plate ha cerrado este año 2025, según el ranking internacional de asistencia realizado por el portal web Transfermarkt, como el equipo de fútbol masculino con el estadio más concurrido del mundo gracias a su promedio de 85.018 espectadores por partido. Esa cifra hace que el conjunto de Buenos Aires supere en el ranking global a Borussia Dortmund (81.365), Bayern Múnich (75.000), Manchester United (73.987) y Real Madrid (73.658). "Un dato que no responde a una coyuntura puntual, sino a una tendencia sostenida que refleja la fortaleza social del club, la modernización de su infraestructura y una conexión histórica con sus socios e hinchas", dijo en su nota de prensa. Durante el Torneo Clausura 2025, River disputó 16 partidos como local, todos ellos con el Mâs Monumental repleto y alcanzando un total de 1.360.288 espectadores, lo que significó la cifra más alta registrada entre todas las ligas del mundo en el período analizado. "El liderazgo mundial en asistencia está íntimamente ligado al modelo social de River Plate. Con una masa societaria que supera los 350.000 socios, el club continúa fortaleciendo una estructura donde el hincha no es un mero espectador, sino un actor central de la vida institucional", añadió el mismo comunicado de prensa sobre Transfermarkt. "Bajo las presidencias de Rodolfo D'Onofrio, Jorge Brito y, desde 2025, Stéfano Di Carlo, River consolidó una línea de continuidad que permitió modernizar sus instalaciones, potenciar el predio de Ezeiza y proyectar internacionalmente la marca River Plate", subrayó la nota. "Con el Mâs Monumental lleno partido tras partido, River no solo lidera desde las tribunas: marca el rumbo, proyecta su ADN al mundo y reafirma que su grandeza se construye tanto dentro del campo como en la comunión permanente con su gente", zanjó el texto de prensa bonaerense.