Fútbol: River Plate inaugura su Campus en Madrid como primer paso de su proyecto de internacionalización en España

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

River Plate ha celebrado este martes en TENPLE Madrid (Villaviciosa de Odón) una jornada especial del Campus River Plate, en la que los jóvenes vivieron una experiencia única entrenando bajo los principios del modelo River, que ha forjado a algunos de los mejores talentos del fútbol mundial. El Campus de Madrid representa el primer paso del plan de internacionalización de River Plate en España, un proyecto que busca consolidar la presencia del club en Europa, fortalecer la conexión con sus hinchas en el exterior y ofrecer a los jóvenes la posibilidad de formarse bajo los estándares de excelencia de la institución. Se trata de una iniciativa que trasciende lo deportivo y reafirma la vocación de River por expandir su identidad y su filosofía más allá de las fronteras argentinas. River Plate es reconocido mundialmente por su semillero inagotable de talentos, futbolistas que dejaron huella en el fútbol internacional. Ese legado sigue vigente en la actualidad con seis jugadores formados en el club fueron campeones del mundo en Qatar 2022, mientras que los traspasos recientes de Claudio Echeverri al Manchester City (ahora cedido al Bayer Leverkusen) y Franco Mastantuono al Real Madrid confirman la fuerza del modelo de formación.

En el evento estuvo presente Darío Bottinelli, ex jugador de fútbol entre 2004 y 2020 y entrenador jefe de fútbol formativo de River Plate, que apuntó que River Plate es una de las canteras "más importantes de Sudamérica". "Somos el equipo que logra tener la mayor cantidad de juveniles en la selección argentina, sub 15, sub 17 y sub 20. Y el ADN que tenemos en River logra poder proyectar todo eso, calidad de jugadores, a las selecciones y al primer equipo", añadió.

Además, Bottinelli señaló la importancia de la "técnica individual", para que el jugador se "perfeccione al 100%" para después llegar al primer equipo y tener "todas esas herramientas ya pulidas".