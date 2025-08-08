Fútbol: Robert Lewandowski es baja para el Gamper por molestias en el muslo

BARCELONA, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El jugador del FC Barcelona Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares que le impedirán jugar el domingo el Trofeu Joan Gamper contra el Como italiano, a las 21.00 horas en el Estadi Johan Cruyff, y su evolución marcará el regreso a los entrenamientos si bien su estreno en LaLiga, para el sábado 16 en Mallorca, no debería peligrar.

“El jugador Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad”, explicó el club en un comunicado.

Lewandowski jugó en los tres partidos de la gira asiática, ante el Vissel Kobe (1-3), el Seoul (3-7) y el Daegu (0-5), con 2 goles y 1 asistencia en su haber, pero de vuelta a Barcelona ha notado estas molestias que le impedirán cerrar la pretemporada en el Gamper.

Este viernes, el equipo blaugrana ha seguido con el plan de entrenamientos iniciado el jueves, ya en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, para preparar el torneo veraniego del club ante el Como entrenado por Cesc Fàbregas y que cuenta en sus filas con el también exblaugrana Sergi Roberto.

El de este viernes fue un entrenamiento de ejercicio físico y con balón en el que se ejercitaron todos los azulgranas disponibles, si bien el centrocampista Dani Olmo hizo trabajo al margen del grupo por una sobrecarga.