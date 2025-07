Fútbol: Robert Lewandowski: "Lamine Yamal puede jugar mejor que el año pasado"

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski ha asegurado que el equipo debe "dar un paso adelante" para tratar de luchar por todos los títulos de la próxima temporada, y cree que pueden "jugar mejor que el año pasado", además de mostrarse convencido de que verán todavía a una mejor versión de Lamine Yamal. "Para mí lo importante es dónde queremos ir y cuántos títulos queremos ganar. Mis goles pueden ayuda. Después de lo que hicimos el año pasado creo que podemos mejorar, podemos jugar mejor, y ahora tenemos más experiencia. El año pasado hubo momento en los que no jugamos perfecto, teníamos un equipo joven. Tenemos que dar un paso adelante y podemos jugar mejor que el año pasado", declaró ante los medios de comunicación en Japón, donde el conjunto azulgrana inicia su gira asiática. En este sentido, recalcó que el año pasado jugaron "muy bien" y que ahora están "en una posición distinta". "Cuando estás en un equipo 'top', el resto quieren ganarte. Creo que estamos más fuertes. El primer año con Hansi muchos jugadores eran nuevos, pero ahora entendemos a dónde queremos ir, en qué dirección vamos, y si jugamos juntos podemos jugar mejor que el año pasado. Necesitamos mentalidad", dijo. "Hay cosas que siempre se pueden mejorar y Hansi va a trabajar en eso", añadió. "En la Champions necesitas muchas cosas: suerte, que los jugadores no caigan lesionados... En la cabeza siempre tenemos títulos, pero primero tenemos que enfocarnos en cosas que son más importantes. Las competiciones son muy largas y tenemos que enfocarnos en cada partido, no en lo que pueda pasar a final de temporada", prosiguió. Además, el delantero polaco, que termina contrato en 2026, no quiso hablar de su posible renovación con el club azulgrana. "No lo tengo en mi cabeza, ahora tengo tranquilidad. Para mí no es importante lo que pase al final de temporada, pero primero es lo que haga durante esta temporada", indicó. En otro orden de cosas, Lewandowski se mostró convencido de que se verá todavía a un mejor Lamine Yamal el próximo curso. "Ahora ya no es un niño, tiene 18 años y es un adulto. Estoy seguro de que Lamine puede jugar mejor que el año pasado. Es un año mayor y cada año Lamine puede jugar mejor", expresó. Sobre Marcus Rashford, nuevo futbolista culé, aseguró que es "un jugador con un gran talento". "Jugó contra nosotros con el United y estaba en muy buena forma. Es un jugador que puede ayudarnos y puede jugar en diferentes posiciones. Con tantos partidos en la temporada, es importante tener jugadores así. El fichaje de Marcus es bueno para el equipo", subrayó, antes de acabar afirmando que "hasta ahora" no han hablado de quiénes serán los capitanes del equipo y quién los elegirá.