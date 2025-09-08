Fútbol: Roberto Martínez: "Cristiano Ronaldo es un ganador, quiere ser el mejor cada día"
Fútbol: Roberto Martínez: "Cristiano Ronaldo es un ganador, quiere ser el mejor cada día"
MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -
El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, elogió la ilusión que mantiene el veterano delantero portugués Cristiano Ronaldo que "vive el día a día como un joven debutante" y que se centra en el "día a día" y en "ser el mejor".
"Cristiano vive el día a día como un jugador joven que debuta y tiene entrega y frescura cada día. Es un ganador y tiene hambre de querer ser el mejor", afirmó Roberto Martínez este lunes en rueda de prensa previa al duelo ante Hungría.
El técnico catalán no quiso dar por segura la presencia del de Madeira el que sería su último Mundial. "Él lo está haciendo lo mejor que puede y no tiene objetivos a largo plazo. Quiere ser el mejor cada día y se centra en el día a día", subrayó.
Además, el entrenador español remarcó que el exjugador del Real Madrid destaca por transmitir "mucho" a sus compañeros de vestuario, sobre todo "lo que significa vestir la camiseta de la selección portuguesa".
