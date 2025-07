Fútbol: Rodrigo de Paul deja el Atlético y se marcha al Inter Miami

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - El centrocampista argentino Rodrigo de Paul abandona el Atlético de Madrid para marcharse cedido al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), la liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos, un acuerdo que contempla una opción de compra a final de año para que el fichaje sea permanente hasta la temporada 2029. "El internacional albiceleste cierra su etapa como rojiblanco tras cuatro temporadas en nuestro club. Rodrigo de Paul se despide del Atlético de Madrid y continuará su carrera profesional en el Inter Miami", anunció el cuadro madrileño. De Paul llegó al Atleti en verano de 2021 procedente del Udinese italiano, y disputó de rojiblanco 187 partidos, con 14 goles y repartiendo 26 asistencias. El de Sarandí, de 31 años, fue un jugador importante para Diego Pablo Simeone, pero el argentino no encontró continuidad en el agitado verano del Atlético. El campeón del mundo con Argentina se juntará en Estados Unidos con su compañero y amigo Leo Messi, y estará a las órdenes de su compatriota Javier Mascherano, en su nueva aventura con el Inter Miami en la liga norteamericana. Según anunció la entidad de Florida horas después, De Paul llegará inicialmente en calidad de préstamo durante la temporada 2025, y luego se contemplará una opción para que la transferencia sea permanente hasta 2029. "Lo que me trae al Inter Miami es el deseo de competir, ganar títulos y escribir páginas en la historia del club. Es un club que se perfila para ser grande, con una larga trayectoria, por lo que mucha gente sigue a este increíble equipo", indicó De Paul en sus primeras declaraciones como jugador del Inter Miami. El propietario del club, Jorge Mas, se mostró "encantado de fichar a un jugador del calibre de Rodrigo". "Es un ganador que ha conquistado el escenario mundial; sus ambiciones coinciden con las nuestras en el Inter Miami, y estamos ansiosos por alcanzar estas metas juntos. Varios de los mejores jugadores del fútbol mundial ya han elegido el Inter Miami como su hogar, y la incorporación de Rodrigo a nuestra plantilla marca un hito en nuestro camino para cambiar la trayectoria del deporte en este país y enorgullecer a nuestros aficionados", apuntó. Por su parte, el copropietario David Beckham reconoció que De Paul es un jugador al que ha "admirado durante muchos años". "Como líder, ha aportado muchísimo a los equipos en los que ha jugado, especialmente a su selección nacional, Argentina. Aporta experiencia, pasión y calidad a nuestro equipo y a nuestra ciudad. Me entusiasma dar la bienvenida a otro jugador campeón del mundo, no solo al Inter Miami, sino también a la MLS", afirmó.