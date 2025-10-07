Fútbol: Rodríguez Uribes: "Sacar partidos fuera de España no es algo que veamos justificado"

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha asegurado que no ve "justificado" que partidos de LaLiga EA Sports como el Villarreal CF-FC Barcelona se jueguen "fuera de España", y ha desvelado que ha solicitado explicaciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la disputa de este encuentro en Miami (Estados Unidos), que "no se contemplaba" en el calendario inicial aprobado por el CSD.

"Hace unas semanas recibimos un escrito del Real Madrid planteando sus dudas sobre este partido en Miami. Nosotros le hemos respondido al Madrid y hemos pedido a la Real Federación Española de Fútbol que nos dé una información formal oficial. Cuando la tengamos, tomaremos una decisión, dentro siempre de la ley y de nuestras competencias", señaló durante la presentación de la Liga U de baloncesto.

Además, aseguró que su posición "es muy clara". "La ministra y yo lo hemos dicho muchas veces, nos gusta hacer las cosas en España, y tratamos de atraer todos los eventos deportivos que podemos. Sacar cosas no es en principio una decisión que veamos justificada, y luego está el tema de las aficiones. Desde el punto de vista jurídico, tomaremos una decisión cuando la RFEF nos responda. El calendario que nos envió inicialmente la RFEF y que aprobamos nosotros no contemplaba lo de Miami. Le pedimos que nos dé fe de lo que han decidido y que nos informe para que podamos tomar una decisión en consecuencia", indicó.

En este sentido, Uribes recalcó que la RFEF es su "interlocutor natural", y que no ha hablado ni con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ni con los presidentes del FC Barcelona y del Villarreal.

"Esto no se trata de impedir o no. Ya he hecho un juicio de valor sobre lo que nos gustaría, que es no sacar las cosas de España. LaLiga funciona muy bien en España. Cuando tengamos la información de la RFEF, que no la tenemos todavía, tomaremos una decisión de acuerdo con la ley", apuntó.

Por otra parte, aseguró que coincide con la opinión de la UEFA sobre el asunto. "La UEFA ha dicho que desde su punto de vista no es lo ideal, incluso creo que ha hecho una crítica más estricta, pero que no podía impedirlo. Nosotros vamos a esperar esa información, que es importante, porque los calendarios pasan siempre por el Consejo Superior de Deportes", expresó.

"Hemos visto también lo que ha dicho el Comisario Europeo de Deportes, en la misma línea de lo que estamos haciendo nosotros; los eventos deportivos, mejor en Europa. Si hay alguna otra derivada la estudiaremos y veremos, de acuerdo con la Ley del Deporte y las demás normas jurídicas, cuál es nuestra competencia", continuó.

Por último, afirmó que el hecho de que la Supercopa de España se celebre en Arabia Saudí "tiene un origen diferente". "Yo también me pronuncié en su momento en el mismo sentido; entonces yo era Ministro de Deporte y dije que no me gustaba que se sacaran las cosas de aquí y que el dinero no era todo.

Hay que empezar a pensar qué hacemos bien las cosas aquí, que las aficiones también merecen ese respeto. Luego hay dimensiones también de igualdad de condiciones. Todo eso lo vamos a poder analizar de una forma detallada y concienzuda cuando la RFEF nos mande la información", finalizó.