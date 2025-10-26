Fútbol: Ronald Araujo: "Nos vamos dolidos por la derrota, pero queda mucha Liga"

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

El central uruguayo del FC Barcelona Ronald Araujo ha comentado este domingo que se marchan del primer Clásico de la temporada "dolidos" y "tristes" por la derrota, pero que aun queda "mucha Liga", por lo que deben "seguir trabajando" y corrigiendo las cosas que no han hecho bien.

"Estamos tristes por la derrota contra nuestro mayor rival. Pero queda mucha Liga, hay que seguir, hay que corregir las cosas que no hemos hecho bien. Nos vamos dolidos por la derrota pero con ganas de trabajar y seguir. Sabemos que queda mucho todavía", afirmó el central uruguayo del FC Barcelona tras caer en el Clásico ante el Real Madrid.

En cuanto a la tangana al final del partido, en la que Lamine Yamal, Dani Carvajal, Vinícius Junior y Thibaut Courtois como protagonistas, Araujo apuntó que fue "a separar" a sus compañeros. "No voy a hablar de Lamine. Es un gran profesional, uno de los mejores del mundo y un compañero nuestro", agregó.