Fútbol: Roony Bardghji: "Es un sueño estar en el Barça y quiero ayudar con goles y asistencias"

BARCELONA, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El nuevo jugador del FC Barcelona, el sueco Roony Bardghji, se ha mostrado este lunes "muy feliz" tras su fichaje por el club blaugrana desde el Copenhague danés, algo que considera un "sueño" hecho realidad, y ha asegurado que su objetivo es "ayudar al equipo con goles y asistencias" en su primera temporada como 'culer', si bien llega con ficha del filial. "No tengo palabras para describir lo que siento ahora mismo. Estoy muy, muy feliz. Es un día muy importante para mí, para mi familia y para todos los que me rodean. Es un sueño que he tenido desde muy pequeño, así que estar aquí es increíble", ha declarado el talento sueco en sus primeras palabras como blaugrana a Barça One. Bardghji, de 19 años, también ha destacado la relevancia de su llegada al conjunto blaugrana desde una perspectiva nacional. "Creo que sólo ha habido dos o tres jugadores suecos aquí antes, así que tal vez sea el cuarto. Es algo muy especial, para mí y también para Suecia", ha apuntado, en referencia a nombres como Zlatan Ibrahimovic o Henrik Larsson. En cuanto a su estilo de juego, el mediapunta se ha definido como "un jugador que siempre quiere el balón". "Me gusta pedirlo, asociarme, regatear, disparar... Diría que soy un jugador bastante completo. Me gusta hacer mejores a mis compañeros y contribuir en el juego colectivo", ha explicado. De cara a la próxima temporada, Bardghji se ha fijado como metas el mejorar la "increíble" temporada pasada y, a nivel personal, aportar "goles y asistencias". "La temporada pasada del equipo fue increíble y ojalá podamos repetirla este año en todas las competiciones", auguró. "En lo individual, quiero ir entrando poco a poco, sumar minutos y mostrar quién soy, contribuyendo con goles y asistencias para ayudar al equipo y al club a alcanzar sus objetivos", aseguró Bardghji, que está haciendo la pretemporada con el primer equipo, a las órdenes de un Hansi Flick al que podría convencer para que se lo quedara en su plantilla, si bien tiene ficha del filial.