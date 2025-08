Fútbol: Roony Bardghji: "Me entrené como si fuera a jugar en el Barça y por eso me resulta natural"

BARCELONA, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El extremo sueco Roony Bardghji, uno de los nuevos fichajes del verano en el FC Barcelona y que llega procedente del FC Copenhague, ha asegurado que aterriza en el club blaugrana con una sensación de plena adaptación, porque asegura que "siempre" entrenó como si fuera a jugar en el Barça por su afinidad con la filosofía de juego del club catalán, del que reconoce que era seguidor desde niño. "Siempre he sido fan del Barça. Siempre entrené para parecerme a un jugador del Barcelona y para jugar con su misma filosofía. Así que para mí es algo muy natural estar aquí", afirmó el futbolista durante la gira de pretemporada en Corea del Sur con el primer equipo, en declaraciones a los medios del club. Bardghji valoró además la conexión con el nuevo técnico, Hansi Flick, y su propuesta de juego. "La manera de jugar de Hansi me viene muy bien. Sinceramente, se siente como estar en casa", declaró. El atacante, de 18 años, explicó que sus primeros días como blaugrana están siendo muy positivos. "Han sido unos primeros días increíbles. Los compañeros han sido muy amables y me están cuidando mucho, así que estoy disfrutando cada jornada aquí como jugador del Barcelona", destacó. Por último, elogió el ambiente del vestuario y su integración en el grupo. "Los compañeros han sido muy buenos conmigo desde el primer día. He conectado muy bien con muchos de ellos y eso me ha hecho sentirme cómodo muy rápido", concluyó el extremo sueco.