Fútbol. Rubiales: "Louzán le ha dado las llaves de la RFEF a Tebas"

MADRID, 29 Nov. 2025 (Europa Press) -

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha asegurado que el actual presidente del organismo, Rafael Louzán, le ha dado "las llaves" del mismo al presidente de LaLiga, Javier Tebas, además de asegurar que el mandatario gallego "está interesado en estar, no en luchar por el fútbol".

"Hay cosas que no puedo entender. La Federación consigue volver a negociar los derechos de televisión de la Copa del Rey y la Supercopa. Ahora estaría en 50 millones; la Federación se lo ha dado ahora a LaLiga, recibe unos 15 o 16 millones y le ha dado la posibilidad a LaLiga. Tenemos el caso de CVC, con los clubes hipotecándose a 50 años con un pacto usurero. (Louzán) le ha dado las llaves de la Federación (a Tebas). Yo luchaba por el fútbol, y el actual presidente está interesado en estar, no en luchar por el fútbol, y Tebas lo aprovecha", señaló en una entrevista al programa 'La banda' de la televisión pública valenciana À Punt.

Además, cuestionó la denuncia del Valencia a la Supercopa de España. "¿No os dais cuenta de que el Valencia estaba jugando el juego que quería Tebas? Lim estaba al servicio de Javier Tebas. ¿No conocéis la situación del Valencia como para saber que en aquel momento interesaba que uno de los cuatro equipos nos denunciara, y fue el Valencia? Jugaron esa baza y perdieron, se ganó en los juzgados", indicó.

"Se hizo con luz y taquígrafos. Estos mismos equipos nos pedían que la quitáramos, que era un estorbo. Hemos creado un modelo fructífero, espectacular, el torneo corto de fútbol más importante del mundo, aunque ahora está el Mundialito", añadió.

En este sentido, habló de los acuerdos con la empresa Kosmos, fundada por el exfutbolista Gerard Piqué. "En el conflicto de terceros con Piqué nuestra opinión no vale, vale la del órgano de buen gobierno, que dijo que no había ningún conflicto de intereses. Nosotros no le pagábamos, ¿dónde está el conflicto?", dijo. "Por cierto, Gerard Piqué ha cerrado negocios antes y después con LaLiga, y nadie ha dicho nada; hay que preguntar si le han pagado comisiones", continuó.

En otro orden de cosas, confesó que trató de llegar a un pacto con Tebas en 2020. "Esto es algo que nunca he contado públicamente. En 2020 llamé a Javier Tebas para intentar acercar posturas. Le dije que no podíamos estar así y que debíamos hablar por el fútbol español y poner las líneas rojas y avanzar en algunos temas. Volvimos a hablar al día siguiente para quedar. Dos días después tenía una demanda de inhabilitación de LaLiga en el despacho. Así era imposible", manifestó.

Por último, Rubiales rememoró la polémica con Jenni Hermoso, que le costó finalmente el cargo como presidente de la RFEF. "No tengo por qué pedirle perdón a ella, porque le pregunté antes y ella me dijo 'vale'. Si hay alguien que tiene que pedir perdón no soy yo. Yo ya he pedido perdón por mi equivocación institucional, protocolariamente estuve fatal. Soy muy firme en esto y no voy a cambiar. Quien cambió fue ella", recalcó.

"Cada vez que voy a la televisión ponen esas imágenes una y otra vez. Vilda y su familia lo pasaron muy mal", expresó. "No estuvo bien lo del beso, pero no era una noticia para estar durante meses y meses. Se infló para apartar la mirada de otras cosas que al Gobierno, a la extrema izquierda y al presidente del Gobierno les vinieron muy bien. Lo mío era un beso de alegría, no tiene ninguna connotación sexual", concluyó.