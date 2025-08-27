Fútbol.- Rüdiger califica su comportamiento en la final de la Copa del Rey como "incorrecto y totalmente exagerado"

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger ha admitido que su comportamiento en la final de la Copa del Rey, donde lanzó un hielo al árbitro De Burgos Bengoetxea, fue "incorrecto y totalmente exagerado", pero apuntó que perdió "los nervios" por la tensión.

"No hay duda de que mi comportamiento fue incorrecto y totalmente exagerado. Fue una estupidez arrojar el vendaje al terreno de juego y perder los nervios. Soy consciente de que ahora voy a estar sometido a un particular escrutinio crítico", comentó el central alemán del Real Madrid al diario 'Süddeutsche Zeitung' en un reportaje publicado este miércoles.

Rüdiger señaló que todo el mundo sabe que es "un tipo muy emocional" que siempre da "el 100% sobre el terreno de juego". "Mi estilo de juego se nutre de esas emociones, que me han convertido en el central que soy hoy. Pero en el contexto de esta final me pasé claramente de la raya. Fue un gran error, y estaba muy enfadado conmigo mismo por ello", añadió.

El central de Berlín de 32 años fue sancionado con seis partidos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras perder los nervios al final del partido contra el Barcelona, increpar al árbitro y lanzar un objeto en su dirección.

Por su parte, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, le dijo a Rüdiger que ese comportamiento no era aceptable y que habría consecuencias si volvía a ocurrir, a pesar de que lo considera un jugador clave.

En clave selección, Rüdiger está listo para regresar a la selección alemana en los partidos de clasificación para el Mundial contra Eslovaquia e Irlanda del Norte la semana que viene, después de haberse perdido los últimos encuentros de junio en la fase final de la Nations League.