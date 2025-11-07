Fútbol sala. El Palma Futsal hace 'hat-trick' en la Copa Intercontinental

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Illes Balears Palma Futsal ha batido este viernes por 4-2 al CA Peñarol de Montevideo en la final de la Copa Intercontinental, incluyendo dos goles de Mario Rivillos que han dado a los mallorquines el tercer título de su historia en este torneo, los tres seguidos y nuevamente en casa.

En el Palau Municipal d'Esports Son Moix, se adelantaron los locales en el minuto 7 con un zurdazo lejano de Rivillos, habiendo recibido el pase en un saque de banda. Ya en la segunda mitad, cuatro minutos tardó el Peñarol en empatar con un zurdazo de Lucas Paroldo desde fuera del área y que desvió Lin Velasco delante de su portero, despistándolo sin querer.

Rivillos marcó el 2-1 dos minutos más tarde, culminando a bocajarro una asistencia rasa de 'Deivão' Pasinato desde la zona central hacia el lado derecho. Paroldo volvió a igualar la contienda en el 37', voleando con la zurda el rechace del guardameta rival ante un disparo suyo, pero Lucas Machado de inmediato hizo el 3-2 remachando desde muy cerca un rebote.

Aunque quedaban 3:05 para zanjar el partido y el conjunto uruguayo apretó hasta el último instante con portero-jugador, los pupilos de Antonio Vadillo cerraron el triunfo con el 4-2 de Ernesto Claudino tirando desde su campo en un balón suelto y con el arco rival desguarnecido.