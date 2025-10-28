Fútbol.- Sale a subasta un cromo firmado por Lamine Yamal, con un valor de entre 18.000 y 20.000 euros

BARCELONA, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un cromo firmado por el futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, con un valor estimado de entre 18.000 y 20.000 euros, ha salido a subasta para que los aficionados del coleccionismo puedan pujar por él hasta el 8 de noviembre, según ha anunciado este martes la plataforma online Catawiki.

Se trata de un cromo edición 'rookie' de Lamine Yamal firmado por el propio futbolista blaugrana. Esta pieza del conjunto 'DAKA Autographs' 2023-24 presenta un acabado 'Rainbow Holocene' y ha sido evaluada por CGC con la calificación máxima de 'GEM MINT 10', lo que significa que se encuentra en perfecto estado.

El vendedor es un coleccionista italiano que lo consiguió de forma fortuita al abrir un paquete de cromos. Esta carta estará a subasta hasta el 8 de noviembre en la plataforma Catawiki, con un valor que se estima que puede alcanzar entre 18.000 y 20.000 euros.

"Lamine Yamal se ha convertido ya en el futbolista más famoso a nivel mundial hoy en día. El potencial de Yamal para continuar creciendo y consiguiendo títulos es inmenso, lo que hace de esta pieza no solo un objeto único de coleccionismo sino también una con un fuerte potencial de revalorización", ha asegurado el experto en deportes de Catawiki, Ugo Pelloni.