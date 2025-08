Fútbol: Santi Cazorla: "Mantener al Real Oviedo en Primera es primordial"

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El centrocampista del Real Oviedo Santi Cazorla ha reconocido que "mantener" al equipo en LaLiga EA Sports es el objetivo "primordial" de la próxima temporada, y ha confesado que conseguir el ascenso con el club de su vida era "un sueño inimaginable". "Mantener al equipo en Primera División es primordial, es el objetivo principal que tenemos. Con esa idea vamos a ir y ojalá lo podamos conseguir", señaló en una entrevista a Mahou Cinco Estrellas por el lanzamiento de una edición especial de su botella para celebrar el ascenso y el centenario del Real Oviedo. El asturiano, de 40 años, regresó al Oviedo en el verano de 2023, dos décadas después de dejar el club para marcharse al Villarreal. "Volver, para mí, ya era un sueño, pero poder ascender con el equipo de mi tierra después de 24 años era un sueño inimaginable a nivel personal", indicó. "Cuando me fui con 18 años recién cumplidos, el sueño que tenía era volver a vestir esta camiseta profesionalmente, y por suerte lo he podido cumplir y lo estoy disfrutando muchísimo", añadió. Además, reconoció que el ascenso a LaLiga EA Sports conseguido la pasada temporada es "lo más importante" de su carrera deportiva. "Lo he puesto al nivel de las Eurocopas y de todos los grandes trofeos que he ganado. Es mi casa, es un sentimiento diferente, y conseguirlo y participar en ello es algo muy importante", apuntó. En este sentido, destacó el "sentimiento de pertenencia" que le une al club ovetense. "Por suerte, ahí donde he estado me han tratado muy bien, pero el sentimiento de ese niño que con nueve años vestía esta camiseta, que soñaba con jugar en este club, solo lo tienes en tu casa", explicó. "Yo he sido recogepelotas desde los nueve años en el club, en el Tartiere antiguo. Recuerdo ver a mis ídolos, ver a Carlos, ver a jugadores emblemáticos para este club, y compartir con ellos, aunque fuera desde la distancia, esos momentos es algo que siempre recordaré", finalizó.